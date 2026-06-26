الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مباراة مصر وإيران ؟ مين اللي فاز

تترقب الجماهير المصرية والعربية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الإيراني، والمقرر إقامتها صباح السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وسط صراع قوي على حسم بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

وترجح توقعات الذكاء الاصطناعي تفوق منتخب مصر في المواجهة المصيرية، بعدما وضعته النماذج الإحصائية في موقف أفضل لتحقيق الفوز، مقارنة بالمنتخب الإيراني، مع التأكيد على أن اللقاء لن يكون سهلًا في ظل تقارب مستوى المنتخبين.

توقعات حاسوب أوبتا

وكشف حاسوب "أوبتا" المتخصص في تحليل الإحصائيات الرياضية أن مباراة مصر وإيران ستكون متوازنة وقوية، إلا أن منتخب مصر يمتلك الأفضلية النسبية قبل انطلاق اللقاء.

ووفقًا للتوقعات، تبلغ احتمالية فوز منتخب مصر نحو 44.1%، مقابل 24.6% للمنتخب الإيراني، بينما تصل فرص انتهاء المباراة بالتعادل إلى 31.3%.

وتأتي هذه التوقعات في ظل الأداء الذي قدمه منتخب مصر خلال مشواره في دور المجموعات، بعدما بدأ البطولة بالتعادل أمام بلجيكا بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق الفوز التاريخي الأول له في كأس العالم على حساب نيوزيلندا بنتيجة 3-1.

توقعات Chat GPT للمواجهة

من جانبها، أشارت أداة Chat GPT إلى أن منتخب مصر هو الأقرب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران، متوقعة أن تنتهي المباراة بفوز الفراعنة بهدف دون رد أو بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحددت الأداة نسبة فوز منتخب مصر عند 45%، مقابل 20% فقط لصالح منتخب إيران، بينما بلغت احتمالية التعادل 35%.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق التعادل أو الفوز أمام إيران لضمان التأهل إلى دور الـ32 دون انتظار نتائج باقي مباريات المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط عقب الفوز على نيوزيلندا والتعادل مع بلجيكا.

في المقابل، يدخل المنتخب الإيراني المباراة بحثًا عن خطف بطاقة العبور، حيث يمتلك نقطتين ويأمل في تحقيق نتيجة تمنحه فرصة مواصلة المشوار في البطولة.