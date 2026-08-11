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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها

البنزين
البنزين
ريهام قدري

في واقعة طريفة وغير معتادة، لجأت إحدى محطات الوقود في الولايات المتحدة إلى طريقة مبتكرة لجذب العملاء ومنحهم خصمًا على أسعار البنزين، من خلال تحدٍ راقص أمام المحطة.

ووضعت المحطة لافتة تحمل عبارة: «تريد خصمًا؟ أرنا أفضل رقصة لديك»، ليحصل العملاء الذين يشاركون في التحدي على خصم بنسبة 20% من قيمة الوقود.

وجاء العرض في وقت تشهد فيه أسعار البنزين ارتفاعًا ملحوظًا في الولايات المتحدة، حيث أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن متوسط سعر جالون البنزين تجاوز 4 دولارات في أنحاء البلاد، ما جعل الخصم يمثل توفيرًا ملحوظًا بالنسبة للعملاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فكرة المحطة باعتبارها وسيلة غير تقليدية لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الوقود، خاصة أن الحصول على الخصم لم يتطلب سوى مشاركة العميل في أجواء مرحة وأداء بعض الحركات الراقصة.

وتعكس الواقعة اتجاه بعض الشركات إلى ابتكار عروض ترويجية مختلفة، تجمع بين تقديم الخصومات وإشراك العملاء في تجارب تفاعلية بهدف جذب الانتباه وتحقيق انتشار أكبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بنزين الرقص مقابل الخصم الخصم راقص أمام المحطة أفضل رقصة

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