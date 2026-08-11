الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة

شهدت منطقة حدائق القبة، حادا مأساوية، نتيجة انهيار عقار مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 أشخاص آخرين، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعياته.

بلاغ بانهيار عقار

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بانهيار عقار بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ إلى محل البلاغ، لفرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، والوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

مصرع سيدة وطفلة وإصابة آخرين

وبالفحص والمعاينة، تبين أن العقار من العقارات القديمة، وأنه انهار بشكل مفاجئ، ما أسفر عن مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 أشخاص آخرين، وتواصل قوات الإنقاذ جهودها لانتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي الوقت نفسه، دفعت محافظة القاهرة باللوادر والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث، للعمل على رفع آثار الركام من الطريق، فيما تواصل الأجهزة المعنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب انهيار العقار.