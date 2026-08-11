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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها

اسمين صبري
اسمين صبري
هاني حسين

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن تفاصيل روتينها اليومي للحفاظ على جمالها ورشاقتها، مؤكدة أن سر إطلالتها منبعها الاهتمام بالصحة والغذاء والنوم والرياضة، مشيرة إلى أن العناية بالنفس تمثل استثمارًا حقيقيًا للإنسان.

وقالت ياسمين صبري، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر بودكاست "موعد مع لميس"، ردًا على سؤالها حول سر إشراقتها وما إذا كانت تلجأ إلى الكريمات أو أطباء التجميل، قائلة: "الصحة بتبقى مهمة أوي، في ستات شكلها أصغر عشان هي واخدة بالها من نفسها، ده الاستثمار، استثمري في نفسك، بتاخدي بالك من أكلك ونومك وصحتك".

وحول عدد ساعات ممارستها للرياضة، سألتها لميس الحديدي: "بتلعبي رياضة كام ساعة؟"، لترد ياسمين صبري: "ساعة ونص".
وعن النصائح المنتشرة حول روتين الصباح وشرب المياه الساخنة، قالت ياسمين صبري: “لأ لأ لأ.. مفيش الكلام ده.. هجص”.

وعن روتين حياتها اليومي، أوضحت ياسمين صبري: "معنديش روتين، أنا من الناس اللي بتغير كريماتها، مفيش حاجة ثابتة خالص، بس أنا بحط ميك أب لنفسي مثلاً في الحاجات العادية".

وردًا على سؤال لميس الحديدي حول سرعة وضعها للمكياج، قالت: "مابحطش فاونديشن (Foundation)، بي بي كريم وسي سي كريم، التاني تو سترونج (Too strong) عليا يتعب لي بشرتي، بريح بشرتي، بنام، النوم ده فيه أصله تجديد للخلايا وكل حاجة، بيريسيت (Resets)".

وعلقت لميس الحديدي على أن البعض قد يعتقد أن النوم وحده هو سر جمال ياسمين صبري، قائلة: "أي حد هيتفرج علينا هيضحك علينا ويقولي هخش أنام عشان أطلع حلوة زي ياسمين صبري".لترد ياسمين صبري: "هقولك حاجة.. والله لو هي شايفة إني أمورة أشكرها جداً، ده في عينيها الحلوة، بس هو حاجات كتير، أهلي كانوا ناس أمامير جيناتهم حلوة، الجينات جزء منه، وأنا بحافظ على نفسي".

وعن اهتمامها بوزنها، قالت ياسمين صبري ردًا على سؤال لميس الحديدي: "بتوزني نفسك كل يوم؟"، قائلة: "بالمازورة بقى الأصعب، بالسنتي، وبركز أكتر".

وأضافت: "ماباكلش مانجة، ماباكلش رز، ماباكلش كاربس (Carbs) خالص، على أساس إن لو أكلت رز مش هعدي من الباب".

وحول نوعية الطعام التي تعتمد عليها، قالت ياسمين صبري: "باكل أسماك أكتر، اللحمة ده قليل أوي، بطلت الدقيق، عيش بلدي الصبح بس وفاكرة إن أنا كدة أوكيه".

وعن شعورها بعد تغيير نظامها الغذائي، قالت ياسمين صبري: "حاسة إن زمان من الناس اللي صوابعي تتنفخ وشي وخدودي يتنفخوا وإنتي مش مليانة (Water retention)، كان يكون عندي إنفلاميشن (Inflammation) التهابات جوه جسمي وما كنتش واخدة بالي".

وأضافت: "الفكرة إن جهازك الهضمي ده ميكونش على طول شغال إنه قاعد بيفرم في حاجة، وبعدين العقل التاني للجسم هو المعدة".

وتابعت: "دي فكرة الصيام أصلاً إنك تكون بطنك فاضية عشان أفكارك تكون أفضل، وتتعبدي صح، وتكون الصلة بينك وبين الله والشحن بتاعك من السما مش من الأكل".

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