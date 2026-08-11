موجز اخبار الوادي الجديد| قوافل «100 يوم صحة» تجوب المراكز.. وتحرير 51 محضرًا خلال 20 حملة رقابية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

قوافل «100 يوم صحة» تجوب واحات الوادي الجديد لتقديم خدماتها مجانًا

تواصل مديرية الشؤون الصحية، تنفيذ فعاليات الفرق المتحركة ضمن حملة «100 يوم صحة» في نسختها الرابعة بمحافظة الوادي الجديد، والتي تستمر خلال الفترة من 8 إلى 14 أغسطس 2026، لتقديم حزمة من الخدمات الصحية والمبادرات الرئاسية المجانية للمواطنين، بالقرب من أماكن تجمعاتهم بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد الدكتور حسام الدين صفوت، مدير مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، أن الفرق الطبية المتحركة تستهدف التوسع في إتاحة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع توفير الخدمات والكشوفات والفحوصات التي تقدمها المبادرات الرئاسية بالمجان، ودعوة المواطنين إلى التوجه لأقرب نقطة تمركز والاستفادة من الخدمات المتاحة.

وتنتشر الفرق المتحركة على مدار الأسبوع في عدد من النقاط بمراكز المحافظة، وفق جدول زمني وفترات عمل محددة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين في المناطق المختلفة، خاصة المناطق التي تشهد كثافات سكانية أو تحتاج إلى تعزيز الخدمات الطبية المتاحة.



وفي مركز الخارجة، تتواجد الفرق خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا بمستشفى الخارجة التخصصي، بينما تستقبل المواطنين خلال الفترة المسائية من 5 مساءً حتى 11 مساءً بحديقة السلام.

وفي مركز الداخلة، تقدم الخدمات صباحًا بالإدارة الزراعية بموط، ومساءً بطريق الممشى بموط، فيما تتواجد الفرق بمركز بلاط صباحًا بمركز شباب تنيدة، ومساءً بمسجد تنيدة الكبير.

كما تشمل خطة الانتشار مركز باريس، حيث تتواجد الفرق خلال الفترة الصباحية بمركز شباب باريس، وفي الفترة المسائية بمنطقة المثلث، بينما تشمل مركز الفرافرة من خلال الوحدة المحلية لقرى الكفاح خلال الفترة الصباحية، ومركز شباب الفتح خلال الفترة المسائية.

وتستهدف حملة «100 يوم صحة» تعزيز مظلة الرعاية الصحية والوقائية، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية، مع التأكيد على أهمية المشاركة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الفرق الطبية بالمواقع المحددة.

يأتي الفاعلية في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، ودعم المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، وإتاحة الخدمات الطبية المجانية بمختلف المناطق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة الوادي الجديد.

تموين الوادي الجديد تحرر 51 محضرًا خلال 20 حملة رقابية

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والتموينية، خلال الفترة من 1 وحتى 8 أغسطس الجاري، لمتابعة انتظام الأنشطة والتأكد من الالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة، وضبط المخالفات التي قد تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في بيان لها اليوم الإثنين، أن المديرية نفذت خلال الفترة المشار إليها 20 حملة تفتيشية، شملت المرور على 133 منشأة بمختلف الأنشطة التجارية والتموينية، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية، ومراجعة السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين، ومتابعة مدى الالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات المقررة.

وأضافت وكيل تموين الوادي الجديد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 51 محضرًا للمخالفات التي تم رصدها خلال أعمال التفتيش، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة، مع استمرار تكثيف الحملات بمختلف مراكز المحافظة.

وشملت المضبوطات التي أسفرت عنها الحملات عددًا من السلع والمنتجات المخالفة، حيث تم ضبط 23 كيلوجرامًا من اللحوم المفرومة، بالإضافة إلى 300 رغيف من الخبز السياحي، فضلًا عن ضبط 100 كيلوجرام من الردة المدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المضبوطات.

وأكدت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ تداول السلع، مع تكثيف أعمال التفتيش لضمان جودة المنتجات المطروحة للمواطنين، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الغش التجاري أو حجب السلع أو تداولها بطرق غير قانونية.

وأشارت إلى أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الأجهزة الرقابية، من خلال سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات غير قانونية، بما يسهم في سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

ودعت مديرية التموين والتجارة الداخلية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو غرفة عمليات مديرية التموين بالوادي الجديد على الرقم 0922928959، وكذلك من خلال إرسال الشكاوى والبلاغات عبر رسائل الصفحة الرسمية للمديرية.

وتأتي هذه الحملات في إطار استمرار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد لإحكام الرقابة على الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وضبط المخالفات التموينية، والتأكد من وصول السلع والمنتجات للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

غدًا، ضعف مياه الشرب بباريس في الوادي الجديد



أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها اليوم الإثنين، عن تنفيذ أعمال غسيل لمحطة مياه الشرب الغربية، غدًا الثلاثاء الموافق 11 أغسطس، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، ضمن أعمال الصيانة والغسيل الدورية للمحطة.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس أن أعمال الغسيل ستستمر لمدة 6 ساعات، وقد يترتب عليها تأثر خدمة مياه الشرب خلال فترة تنفيذ الأعمال، مطالبة المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير احتياجاتهم من المياه قبل بدء الأعمال.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين، خاصة المقيمين بالمناطق المستفيدة من المحطة، تخزين احتياجاتهم من مياه الشرب مسبقًا، بما يكفي لتغطية فترة تنفيذ أعمال الغسيل، وذلك لحين الانتهاء منها وعودة ضخ المياه وانتظام الخدمة بصورة طبيعية.

وأكدت الوحدة المحلية أن أعمال غسيل المحطة تأتي ضمن الإجراءات الفنية الدورية التي يتم تنفيذها للحفاظ على كفاءة محطات مياه الشرب، ورفع مستوى التشغيل، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة.



كما شددت الوحدة المحلية على أهمية تعاون المواطنين خلال فترة تنفيذ الأعمال، والالتزام بالتعليمات المعلنة، مع ضرورة تدبير الاحتياجات الأساسية من المياه قبل بدء فترة الغسيل، تجنبًا لأي تأثيرات ناتجة عن توقف أو ضعف الخدمة بصورة مؤقتة.

وتعمل الجهات المختصة عقب انتهاء أعمال الغسيل على استعادة الخدمة بصورة تدريجية، والتأكد من انتظام تشغيل المحطة، بما يضمن عودة ضخ مياه الشرب إلى المناطق المستفيدة وفق معدلات التشغيل المعتادة.

يأتي تنفيذ أعمال الغسيل في إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على كفاءة منظومة مياه الشرب، ورفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وضمان استمراريتها بصورة آمنة ومنتظمة.