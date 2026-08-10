متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

اعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 ، حيث يمكن الاطلاع عليها عبر موقع التنسيق.

https://tansik.digital.gov.eg/application/

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

يترقب طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026، اليوم، إعلان الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

ومن المقرر إعلان هذه النتائج خلال مؤتمر صحفي يحضره الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق، وعدد من الصحفيين والإعلاميين المتخصصين في شؤون التعليم العالي بمختلف وسائل الإعلام.