الدولار يرتفع مجددًا مقابل الجنيه المصري .. إلى أين وصل في ختام التعاملات؟

أنهى سعر الدولار تعاملات اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، على ارتفاع جديد في عدد من البنوك، ليواصل التحرك قرب مستوى 50 جنيهًا، دون أن يتجاوز سعر الشراء حاجز الـ50 جنيهًا، بينما تخطى سعر البيع هذا المستوى في عدد من البنوك، مع اختلاف الأسعار من بنك لآخر.

أعلى سعر للدولار اليوم

وفي ختام التعاملات، سجل الدولار أعلى سعر للبيع عند 50.05 جنيه في البنك المركزي المصري، بينما بلغ أعلى سعر للشراء 49.93 جنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتظل العملة الأمريكية على مسافة قريبة من حاجز الـ50 جنيهًا.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.91 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.92 جنيه للشراء، و50.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع.