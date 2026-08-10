قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يرتفع مجددًا مقابل الجنيه المصري .. إلى أين وصل في ختام التعاملات؟

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين
رانيا أيمن

أنهى سعر الدولار تعاملات اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، على ارتفاع جديد في عدد من البنوك، ليواصل التحرك قرب مستوى 50 جنيهًا، دون أن يتجاوز سعر الشراء حاجز الـ50 جنيهًا، بينما تخطى سعر البيع هذا المستوى في عدد من البنوك، مع اختلاف الأسعار من بنك لآخر.

أعلى سعر للدولار اليوم 

وفي ختام التعاملات، سجل الدولار أعلى سعر للبيع عند 50.05 جنيه في البنك المركزي المصري، بينما بلغ أعلى سعر للشراء 49.93 جنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتظل العملة الأمريكية على مسافة قريبة من حاجز الـ50 جنيهًا.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.91 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.92 جنيه للشراء، و50.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم سعر الدولار في بنك مصر اليوم سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

تكلفة إرجاع السلعة المشتراة

هل تكلفة إرجاع السلعة المشتراة إلكترونيا تكون على المشتري أم البائع؟.. الإفتاء تجيب

صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال

حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال.. عالمة أزهرية تحدد الضوابط الشرعية

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل يحق لصاحب العمل خصم قيمة الأشياء التالفة من العامل؟.. مواصفات الحجاب الشرعي.. وحكم التعامل بين الرجل والمرأة في العمل

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد