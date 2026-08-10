وزير التعليم العالي: انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الأربعاء

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إنطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2026، والتي ستنطلق يوم الأربعاء القادم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفى للدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى لإعلان نتيحة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2026، وذلك من داخل المكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

وانطلقت أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، يوم الأربعاء 5 أغسطس وذلك بإتاحة موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى لإدخال وتسجيل الرغبات، وحتى مساء أمس الأحد الموافق 9 أغسطس 2026 وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب.

وأكد مكتب التنسيق، أن القبول بالجامعات والمعاهد يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت.



