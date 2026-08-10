من بينها حاسبات وألسن وإعلام .. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2026

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مساء اليوم الإثنين، الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الشعب العلمية بالثانوية العامة المصرية بالنظام الحديث، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق والصحفيين والإعلاميين المتخصصين في شؤون التعليم العالي بمختلف وسائل الإعلام.

وجاءت الأماكن الشاغرة للشعب العلمية بالنظام الحديث على النحو التالي:

تربية طنطا رياضة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ

حقوق المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة

حقوق بور سعيد

آداب القاهرة

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية

آداب سوهاج

علوم بنها

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

علوم الوادي الجديد

ألسن المنيا

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية

حقوق المنوفية بشبين الكوم

تربية الزقازيق

تربية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية طنطا

حقوق الإسكندرية

حقوق انتساب موجه سوهاج

إعلام بني سويف

إعلام القاهرة

حقوق أسيوط

علوم أسوان

أقتصاد منزلى العريش

علوم العريش

زراعة الزقازيق

معهد فني صحى اسوان

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

تجارة قنا

ألسن بني سويف

تربية سوهاج

علوم السويس

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم

فنى صحي قنا

معهد فني صحى بنها

طب بيطري الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية

سياسة واقتصاد بني سويف

إعلام قنا

تجارة أسيوط

علوم المنوفية بشبين الكوم

علوم العاصمة بحلوان

ألسن الأقصر

معهد فني صحى الزقازيق

معهد فني صحى بنى سويف

فنى تمريض سوهاج

تربية بور سعيد

تمريض السادات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج

تمريض بني سويف

تمريض بور سعيد

علوم الاقصر

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

حقوق بني سويف

إعلام المنوفية

معهد فني صحى بور سعيد

طب بيطري العريش

معهد فني صحى اسماعيليه

معهد فني صحى سوهاج

علوم كفر الشيخ

معهد فني صحى الاسكندريه

معهد فني صحى اسيوط

معهد فني صحى المنصوره

معهد فني صحى طنطا

طب بيطري بنها

طب بيطري مدينة السادات

طب بيطري الزقازيق

علوم بنات عين شمس

علوم المنصورة

طب بيطري المنصورة

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

علوم قناة السويس بالإسماعيلية

علوم الزقازيق

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم

ألسن كفر الشيخ

طب بيطري المنيا

علوم دمياط

طب بيطري سوهاج

علوم بور سعيد

علوم طنطا

طب بيطري أسيوط

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

علوم أسيوط

طب بيطري المنوفية

حقوق قنا

علوم عين شمس

ألسن سوهاج

تجارة سوهاج

علوم الإسكندرية

طب بيطري الإسكندرية

علوم دمنهور

طب بيطري دمنهور

حقوق سوهاج

علوم سوهاج

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة

علوم القاهرة

طب بيطري القاهرة

علوم قنا

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم

علوم بني سويف

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم

حاسبات و ذكاء إصطناعي العاصمة بحلوان علوم

طب بيطري بني سويف

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

علوم الفيوم

طب بيطري كفر الشيخ

طب بيطري قنا

طب بيطري مطروح

علوم المنيا

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

ألسن عين شمس

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية

تمريض دمياط

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم

حاسبات و معلومات العريش علوم

حاسبات ومعلومات قنا علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة علوم

ألسن الفيوم

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

طب بيطري عين شمس

علوم التغذية العاصمة بحلوان

علوم السادات

معهد فني صحى الوادي الجديد

طب بيطري أسوان

تمريض سوهاج

تمريض عين شمس

علوم الغردقة

تمريض الإسكندرية

تمريض الزقازيق

تمريض القاهرة

تمريض المنيا

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تمريض الوادي الجديد

تمريض دمنهور

تمريض كفر الشيخ

تمريض قنا

تمريض بنها

تمريض أسوان

تمريض الفيوم

تمريض المنصورة

تمريض طنطا

تمريض أسيوط

تمريض المنوفية بشبين الكوم

آداب العريش

تجارة العريش

تجارة القاهرة

حقوق القاهرة

دار العلوم القاهرة

إعلام القاهرة رياضة

حقوق بنها

تجارة بور سعيد

فنون تطبيقية بني سويف

معهد فني صحى رياضه اسيوط

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

فنون جميلة (فنون) المنصورة

معهد فني صحى رياضه بنها

حقوق عين شمس

تجارة عين شمس

حقوق الزقازيق

معهد فني صحى رياضه بنى سويف

فنون تطبيقية بنها

آداب المنصورة

تربية المنصورة رياضة

علوم القاهرة رياضة

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات

زراعة المنصورة رياضة

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

فنون جميلة (فنون) العاصمة بحلوان

معهد فني صحى رياضه طنطا

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية

حقوق المنصورة

تجارة و إدارة أعمال العاصمة بحلوان

حقوق كفرالشيخ

إعلام عين شمس رياضة

فنون تطبيقية طنطا

تجارة الزقازيق

فنون تطبيقية دمياط

علوم المنصورة رياضة

علوم عين شمس رياضة

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

معهد فني صحى رياضه سوهاج

معهد فني صحى رياضه المنصورة

معهد فني صحى رياضه الزقازيق

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة

تجارة المنصورة

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

حاسبات ومعلومات السويس رياضة

حاسبات و ذكاء إصطناعي العاصمة بحلوان رياضة

معهد فني صحى رياضه بور سعيد

ألسن كفر الشيخ رياضة

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

علوم البترول والتعدين مطروح

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

ألسن عين شمس رياضة

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

حقوق طنطا

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة

فنون تطبيقية العاصمة بحلوان

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة

تربية الإسكندرية رياضة

تجارة الإسكندرية

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة

علوم الإسكندرية رياضة

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة

حاسبات ومعلومات قنا رياضة

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

ألسن الغردقة رياضة

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

حاسبات و معلومات العريش رياضة

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ

تجارة أسوان

تربية فنية المنيا

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة

المعهد الكندي العالي للحاسبات

المعهد الكندي العالي للحاسبات - علوم

آداب انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج

تربية طفولة مبكرة مطروح

زراعة مطروح بفوكه

آثار أسوان

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

زراعة و موارد طبيعية أسوان

علوم الغردقة رياضة

تمريض العاصمة بحلوان

تمريض مطروح

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

إعلام عين شمس

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

ألسن أسوان

المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة علوم

علوم السادات رياضة

المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا

المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا علوم

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الإسماعيلية

علوم الاقصر رياضة

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات

زراعة أسيوط/ رياضة

تربية الاقصر

تربية الاقصر رياضه

سياحة وفنادق الغردقة

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر رياضة

علوم الوادي الجديد رياضة

تربية الغردقة رياضة

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل

فنون تطبيقية النوبارية دمنهور

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة

فني تمريض السويس

ألسن الفيوم رياضة

ألسن الغردقة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بنها

تربية نوعية سوهاج

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ

آثار عين شمس

تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبه الطوارى -تمريض الاطفال وحديثى الوالاده)

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات دمياط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

تربية مطروح رياضه

ثروة سمكية السويس

فنى تمريض قنا

آداب بور سعيد

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى العاصمة بحلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة حلوان التكنولوجية الدولية

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي للغات بمصر جديده

تربية نوعية دمنهور بالنوبارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الفيوم

تربية نوعية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

تربية المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم

آداب المنيا

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات

آثار القاهرة

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

زراعة المنيا

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

دار العلوم المنيا

زراعة سوهاج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

فنى تمريض كفر الشيخ

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج

إعلام المنوفية رياضة

فنى صحي قنا رياضة

تربية نوعية مطروح

آثار و لغات مطروح

زراعة الوادي الجديد

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية (طفولة) الغردقة

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

المعهد الفنى للتمريض بالجونة

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

آثار الزقازيق بصان الحجر

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم

المعهد التكنولوجي العالى بهليوبوليس الجديدة

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

تربية مطروح

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه أسيوط

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه العاصمة بحلوان

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا

فنون جميلة (فنون) المنيا

فنون جميلة (فنون) الأقصر

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آثار دمياط

حقوق دمياط

تربية السويس

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

آداب انتساب موجه قنا

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه القاهرة

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

تربية كفر الشيخ

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

علوم كفر الشيخ رياضة

تربية نوعية كفر الشيخ

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول

سياحه وفنادق الاقصر

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

تجارة انتساب موجه دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بني سويف

آداب بني سويف

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

تجارة انتساب موجه السويس

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

تربية بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

علوم السويس رياضة

تجارة بني سويف

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

أقتصاد منزلى العاصمة بحلوان

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

حقوق الفيوم

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

تربية (طفولة) كفر الشيخ

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

زراعة كفر الشيخ

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

علوم سوهاج رياضة

التكنولوجيا والتعليم الصناعي العاصمة بحلوان

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

تربية فنية العاصمة بالزمالك

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

علوم قنا رياضة

تجارة دمنهور

تربية الفيوم رياضة

تربية العاصمة بحلوان رياضة

تربية قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

تربية دمنهور

آداب الوادي الجديد

آداب دمنهور

علوم الزقازيق رياضة

علوم قناة السويس بالإسماعيلية رياضه

علوم العاصمة بحلوان رياضة

علوم المنوفية بشبين الكوم رياضه

علوم بنها رياضة

علوم الفيوم رياضة

علوم بني سويف رياضة

علوم المنيا رياضة

تربية طفولة مبكرة دمنهور

زراعة دمنهور

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

تربية المنوفية بشبين الكوم رياضة

تربية بنها رياضة

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية السويس رياضة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنوفية بشبين الكوم

علوم أسوان رياضة

علوم أسيوط رياضة

علوم طنطا رياضة

تربية نوعية قنا

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

تربية قنا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

آداب قنا

علوم دمياط رياضة

تربية (طفولة) الإسكندرية

علوم بنات عين شمس رياضة

دار العلوم انتساب موجه القاهرة

علوم دمنهور رياضة

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

تربية (تعليم ابتدائي) قنا

زراعة القاهرة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

تربية نوعية القاهرة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العاصمة بحلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العاصمة بحلوان بالجزيرة

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

فنون جميلة (فنون) أسيوط

تربية العريش

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

ألسن سوهاج رياضة

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية الزقازيق رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية قنا رياضة

تربية دمنهور رياضة

تربية سوهاج رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية العريش رياضة

تربية أسوان رياضة

تربية بور سعيد رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية الوادي الجديد

تربية (تعليم ابتدائي) العاصمة بحلوان

آداب العاصمة بحلوان

آداب انتساب موجه العاصمة بحلوان

حقوق العاصمة بحلوان

حقوق انتساب موجه العاصمة بحلوان

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

العلوم الزراعية البيئية العريش

فنى تمريض أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

تربية نوعية الإسكندرية

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم

تربية الإسكندرية

تربية طفولة مبكرة بني سويف

آداب الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الإسكندرية

تربية عين شمس رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية دمياط رياضة

تربية بنات عين شمس رياضة

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

زراعة بني سويف

سياحة وفنادق الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

زراعة الإسكندرية

أقتصاد منزلى بنات عين شمس

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة

تربية طفولة مبكرة أسيوط

زراعة عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس

تربية طفولة مبكرة المنصورة

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

تربية موسيقية العاصمة بحلوان

زراعة الإسكندرية بسابا باشا

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات

خدمة اجتماعية العاصمة بحلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

الفني لترميم الآثار بالاقصر

خدمة اجتماعية الفيوم

تربية نوعية عين شمس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

تربية عين شمس

آداب عين شمس

حقوق انتساب موجه قنا

آثار قنا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات كفر الشيخ

آداب الفيوم

آداب انتساب موجه الفيوم

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية (طفولة) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قنا

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

تربية أسوان

معهد فني صحى رياضه امبابة

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

معهد فني صحى رياضه اسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قنا

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

زراعة قنا

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه قنا

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

علوم بور سعيد رياضة

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

ك.ت. فني صناعى المطريه

ك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

ك.ت. فني صناعى اسوان

ك.ت. فني صناعى قويسنا

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد

زراعة أسيوط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح

تربية نوعية أسيوط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية أسيوط

تربية الغردقة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط

آداب أسيوط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط

آداب انتساب موجه أسيوط

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

آداب أسوان

آداب انتساب موجه أسوان

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

تربية (طفولة) أسوان

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني صناعى سوهاج

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

العالي سياحة وفنادق الغردقة

تربية نوعية بور سعيد

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية

آثار الأقصر

تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر

آثار سوهاج

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

سياحة وفنادق بني سويف

آداب دمياط

زراعة دمياط

آداب انتساب موجه دمياط

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

تجارة السويس

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد

تربية طفولة مبكرة المنيا

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات

تربية مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

تجارة مدينة السادات

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

حقوق مدينة السادات

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

سياسة واقتصاد السويس

آداب طنطا

تربية (طفولة) طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات طنطا

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ

دار العلوم أسوان

دار العلوم انتساب موجه أسوان

تجارة طنطا

تربية نوعية طنطا

زراعة طنطا

الاعاقة والتأهيل بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب

ك.ت. فني صناعى شبرا

حقوق أسوان

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فنى تمريض عين شمس

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تربية دمياط

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فنى تمريض أسيوط

فنى تمريض بنها

فنى تمريض الفيوم

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فنى تمريض الإسكندرية

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مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

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