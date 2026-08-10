محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.17%

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، بنسبة نجاح بلغت 89.17% حيث سجلت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 89.22%، بينما بلغت 80.82% لطلاب المنازل، وذلك بحضور صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

وهنأ محافظ المنيا الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية، ومشيرًا إلى حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية ورفع كفاءة المنظومة التعليمية بما ينعكس على مستوى الطلاب.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 35 ألفًا و510 طلاب وطالبات، من بينهم 35 ألفًا و174 طالبًا وطالبة بالمدارس الرسمية، و336 طالبًا وطالبة بنظام المنازل، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح الإجمالية بلغت 89.17%.