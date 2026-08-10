إصابة سيدة وابنتها صدمتهما سيارة مسرعة بأحد شوارع المنيا

أصيبت سيدة وابنتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم صدمتهما سيارة في أثناء سيرهما في احد شوارع مدينة المنيا، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي والمارة ، تم نقلهما للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد باصابة سيدة وبنتها صدمتها سيارة مسرعه

وكشفت المعلومات الأولية ، ان الأم وابنتها كانا يسيران في احد شوارع المدينه قبل أن تصطدم بهما سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين إصابة الأم وابنتها بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جراء الحادث.

ونظرًا لإصابة الأم وحاجتها إلى رعاية طبية متخصصة، جرى نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم، فيما تخضع الابنة للرعاية الطبية ومتابعة حالتها الصحية، وسط متابعة من ذويهما ، وتعمل الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، للوقوف على ملابسات