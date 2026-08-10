ضبط 14 طن مواد بترولية قبل تهريبها للسوق السوداء.. ومصادرة 4.5 طن أسمدة و91 كيلو فراخ فاسدة بالمنيا

قامت الأجهزة التموينية بالمنيا ، بضبط كميات من المواد البترولية والسلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر، قبل تهريبها أو تداولها بطرق غير قانونية، وأسفرت الحملات عن تحرير 294 مخالفة تموينية بعد المرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية.

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وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبإشراف المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، والمهندس حسين خلف عبدالعزيز، وكيل المديرية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية.

ففي مجال المواد البترولية، حررت الحملات 4 محاضر، من بينها محضران لتجميع المواد البترولية داخل محطات الوقود، وتم التحفظ على 5 آلاف و575 لتر بنزين 80 و7 آلاف و885 لتر سولار، بإجمالي 13 ألفًا و460 لترًا من المواد البترولية، قبل الاستيلاء عليها والاتجار بها في السوق السوداء.

كما تم تحرير محضر لإدارة محطة وقود تعمل بنظام «طلمبة رصيف» دون ترخيص، مع مصادرة كمية من المواد البترولية، إلى جانب تحرير مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي إطار التصدي للتلاعب بالسلع المدعمة، تمكنت الحملات من ضبط قضيتين، والتحفظ على 6 شكائر من الدقيق البلدي المدعم، بالإضافة إلى كمية من الخبز البلدي المدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 177 مخالفة، شملت: 56 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و15 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخالفات لعدم وجود ميزان بالمخبز، و24 مخالفة لعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، و34 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، و31 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و14 مخالفة لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق، حررت الحملات 61 محضرًا، من بينها 13 محضرًا لعرض سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 4.5 طن من سماد سوبر فوسفات، و300 كيلو سكر، و1000 لتر منظفات سائلة، و17 شيكارة ردة، و25 شيكارة معجون دهانات، بالإضافة إلى كميات من السجائر ومسحوق الغسيل.

كما تم تحرير 4 محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأسفرت عن مصادرة 91 كيلو فراخ، و80 زجاجة مشروبات غازية، و7 عبوات مكسبات لون صناعي.

وشملت الحملات أيضًا تحرير 6 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية، مع مصادرة كميات من اللحوم البلدية، إلى جانب تحرير 28 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية و14 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 50 محضرًا تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين.