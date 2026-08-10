بالأرقام | لو شاري الذهب من سنة يا ترى كسبت ولا خسرت؟

يبحث المواطنون والمستثمرون عن سعر الذهب بشكل يومي لأنه الملاذ الآمن خاصة في وقت الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها دول العالم بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.

ويستثمر المواطنون أموالهم في شراء الذهب لحفظ القيمة فهل حقق المستثمرون أحلامهم بعد عام من شرائهم الذهب أم خسروا؟..

ورغم ما حدث في الأسواق العالمية من جراء الحرب وغلق مضيق هرمز والتوترات في المنطقة كسب المستثمرون في عام واحد الكثير من الأموال لأن الجنيه الذهب كسب حوالي 12 ألف جنيه فكان سعره في نفس اليوم من عام 36,920 وأصبح اليوم 48,880

أسعار الذهب في 10 أغسطس 2025

عيار 24: 5,275 جنيهًا.

عيار 21: 4,615 جنيهًا.

عيار 18: 3,956 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 36,920 جنيهًا





أسعار الذهب في 10 أغسطس 2026

عيار 24: 6,985 جنيهًا.

عيار 21: 6,110 جنيهًا.

عيار 18: 5,235 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 48,880 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب10 أغسطس 2025

سبيكة 1 جرام: 5,760 جنيهًا.

سبيكة 2.5 جرام: 13,200 جنيهًا.

سبيكة 5 جرامات: 26,400 جنيهًا.

جرام عيار 24 (الخام): 5,280 جنيهًا

الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 36,960 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026

جاءت أسعار السبائك في الصاغة اليوم الإثنين كالآتي ..

سبيكة 1 جرام: 6982 جنيهًا.

سبيكة 2.5 جرام: 17455 جنيهًا.

سبيكة 5 جرامات: 34910 جنيهات.

سبيكة 10 جرامات: 69820 جنيهًا.

سبيكة 20 جرامًا: 139640 جنيهًا.

سبيكة 50 جرامًا: 349100 جنيه.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

يؤثر على سعر الذهب عدة عوامل أبرزها

سعر الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع الدولار، ترتفع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى فيقل الطلب وينخفض السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: رفع البنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) لأسعار الفائدة يزيد من جاذبية السندات والأوعية الادخارية ويقلص الإقبال على الذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً.

التضخم ومعدلات غلاء المعيشة: يُعتبر الذهب الملاذ الآمن والأداة الأبرز للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، لذا ترتفع أسعاره مع زيادة معدلات التضخم.

التوترات والأزمات السياسية: الحروب، والمشكلات الجيوسياسية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين والدول نحو شراء الذهب لضمان حفظ القيمة.

العرض والطلب محلياً وعالمياً: كميات الذهب المستخرجة من المناجم، وحجم الطلب الفعلي من قطاعات الصناعة والمجوهرات، أو شراء البنوك المركزية للسبا

