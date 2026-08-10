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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: ناشئات مصر حققن إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم لكرة اليد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أشاد الناقد الرياضي محمد ناجي بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر للناشئات لكرة اليد خلال مشاركته في بطولة العالم، مؤكدًا أن المنتخب قدم بطولة استثنائية وحقق نتائج تاريخية جعلته من أبرز المنتخبات المشاركة.

وقال محمد ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى، إن المنتخب نجح في تحقيق الفوز خلال 6 مباريات متتالية، في إنجاز غير مسبوق لمنتخب عربي أو إفريقي في بطولة العالم، مشيرًا إلى أن اللاعبات قدمن مستويات مميزة فاقت التوقعات.

وأضاف أن اللاعبات خضن مباراة الدنمارك بهدف إسعاد الشعب المصري، موضحًا أن القيادة السياسية حرصت على تهنئتهن بعد الوصول إلى المربع الذهبي، وهو ما يعكس حجم التقدير للإنجاز الذي حققنه.

وأكد الناقد الرياضي أن ما قدمته ناشئات مصر يمثل رسالة مهمة للفتاة المصرية، بعدما أثبتن قدرتهن على تجاوز التوقعات وتحقيق إنجازات كبيرة في المجال الرياضي.

وأشار ناجي إلى أن نقص الخبرة كان من أبرز التحديات التي واجهت المنتخب خلال البطولة، مؤكدًا أهمية منح اللاعبات المزيد من فرص المشاركة والاحتكاك خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عددًا من العناصر الحالية يمكن أن يمثلن مستقبل المنتخب الأول للسيدات.

وأشاد بالمستويات التي قدمتها عدد من اللاعبات، ومن بينهن زينة عمرو وملك عمرو، مؤكدًا امتلاكهما قدرات تؤهلهما للمنافسة على أعلى المستويات.

كما لفت إلى أن تألق ناشئات مصر حظي بإشادة واسعة، مشيرًا إلى أن كرة اليد النسائية المصرية تمتلك العديد من المواهب القادرة على خوض تجارب احترافية مستقبلًا، وهو ما يمكن أن يسهم في تطوير مستوى المنتخبات الوطنية.

وشدد محمد ناجي على أهمية استمرار الدعم المقدم للكرة النسائية، مؤكدًا أن نجاح المنتخب في بطولة العالم يمكن أن يشجع المزيد من الفتيات على ممارسة الرياضة وتحقيق الإنجازات.

ووجه الناقد الرياضي التحية إلى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن محمد عبد الكريم، مشيرًا إلى نجاحه في توظيف قدرات اللاعبات بصورة جيدة.

وأكد ضرورة البناء على ما تحقق خلال البطولة والعمل على تطوير نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

منتخب مصر للناشئات منتخب مصر للناشئات لكرة اليد بطولة العالم

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