فازت بذهبية رمي الرمح.. من هي المصرية التي تصدرت التريند وهي تعيد مجد الأجداد بأمريكا

حققت البطلة المصرية أسيل أسامة عبد الحميد إنجازا تاريخيا جديدا للرياضة المصرية، بعدما توجت بالميدالية الذهبية في منافسات رمي الرمح ببطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة، والمقامة في مدينة أوريجون الأمريكية.

ونجحت أسيل في تسجيل 59 مترا و82 سنتيمترا، لتتصدر منافسات رمي الرمح عن جدارة واستحقاق، وتتفوق بفارق كبير بلغ 3.22 متر عن صاحبة الميدالية الفضية، الكرواتية فيتا باربيتش.

ويعد هذا الإنجاز واحدا من أبرز الإنجازات المصرية في منافسات ألعاب القوى على مستوى الشباب، حيث رفعت أسيل راية مصر عاليا على منصات التتويج العالمية، مؤكدة امتلاك مصر لمواهب واعدة قادرة على المنافسة بقوة أمام أبطال العالم.

وجاء تتويج أسيل بالذهب بعد أداء قوي في مسابقة رمي الرمح، نجحت خلاله في تحقيق رقم مميز منحها الأفضلية بفارق واضح عن أقرب منافساتها، لتكتب اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ ألعاب القوى المصرية.

وتحمل الميدالية الذهبية أهمية خاصة للرياضة المصرية، خاصة أنها جاءت في بطولة عالمية تجمع نخبة من أفضل المواهب الشابة في ألعاب القوى من مختلف دول العالم، لتثبت البطلة المصرية أن الطموح والعمل الجاد قادران على صناعة أبطال يواصلون مسيرة الإنجازات المصرية في المحافل الدولية.