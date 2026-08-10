القبض على المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على زوجته بالضرب وإحداث إصابتها بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 9/ الجارى حدثت مشادة كلامية بين (عاطل) وزوجته (ربة منزل"مصابة بكدمات بالوجه ونزيف داخلى بالمخ" ونجلتهما "مصابة بكدمات") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ، لخلافات زوجية بينهما قام على إثرها الأول بالتعدى عليهما بالضرب بالأيدى وإحداث إصابتهما.



أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

