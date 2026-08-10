الأربعاء.. انعقاد المؤتمر العربي الـ18 لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء (12/8/2026م) المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانىء.



ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للطيران المدني، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (FRONTEX)، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.



وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة، منها: الأنظمة والوسائل المستخدمة لدى الدول الأعضاء في مجال الربط والتواصل بين المنافذ الحدودية داخل الدولة، آلية للتواصل بين غرف العمليات الوطنية الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية، وسيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال الربط بين المنافذ الحدودية داخل الدولة وكذلك تجربة دولة قطر في مجال تعامل أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ مع بطولة العالم لكرة القدم 2022م.



وسينعقد عقب المؤتمر الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني.