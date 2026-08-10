خطفوني في عربية نقل.. الداخلية تحرر شاب شبرا الخيمة المختطف وتضبط الجناة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل صندوق سيارة ربع نقل مستغيثاً بالأجهزة الأمنية لقيام شخصين بإختطافه والتوجه به لمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة بركة السبع من (مالك مخزن للمواد الغذائية – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من تاجران لقيامهما باختطاف نجله (طالب) باستخدام سيارة ربع نقل "ثلاجة" لوجود خلافات مالية بينهم بسبب قيام نجله الآخر "شقيق المجنى عليه" بالتحصل على بضائع منهما وعدم سداد قيمتها.



أمكن فى حينه ضبط مرتكبي الواقعة (شقيقان "يعملان بتجارة المواد الغذائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة) وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى الواقعة ، وأمكن تحرير الشخص المختطف .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

