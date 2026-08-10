إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بطريق ميت غمر بالدقهلية

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، قبل كوبري قرية دقادوس، في اتجاه المنصورة بطريق ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم وإصابة أربعة.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وبالفحص تبين أن المصابون هم: عبدالله يوسف السيد عبدالقادر، 31 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالفكين وعظام الوجه والأنف، وزياد محمد رمضان محمد، 18 عامًا، مصاب بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وكسر بالساق اليسرى، ومحمد محمد إبراهيم عبدالمنعم، 41 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالحاجب الأيسر، وأحمد محمد محمد إبراهيم عبدالمنعم، 12 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.