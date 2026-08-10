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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. إنطلاق منظومة النقل الجماعي المتميزة إلى المنصورة الجديدة

اتوبيسات للنقل
اتوبيسات للنقل
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق منظومة النقل الجماعي المتطورة، اليوم الإثنين، وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المحافظة لتطوير خدمات النقل الجماعي، وتوفير وسائل مواصلات حضارية وآمنة للمواطنين، مع إتاحة خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم، وتمكينهم من اختيار وسيلة النقل المناسبة.

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وأوضح المحافظ  أن المنظومة تخدم خطوطا حيوية من وإلى مدينة المنصورة الجديدة، تشمل جامعات المنصورة الجديدة، والجامعة الأهلية، وجامعة الدلتا، بالإضافة إلى خط آخر يصل إلى مول المنصورة الجديد الواقع على طريق رافد جمصة، وذلك بخدمات ذات مستوى متميز VIP.

وأشار المحافظ إلى أن المنظومة، التي بدأ تشغيلها التجريبي اليوم، تتضمن:- 2 ميني باص تابعة لشركة شرق الدلتا، تعمل على خط يربط المحطة الدولية بالمنصورة بمول المنصورة على طريق رافد جمصة، بتعريفة موحدة قيمتها 15 جنيهًا، وتقدّم خدمات مميزة تشمل التكييف، وشاشات عرض، ومنافذ USB للشحن، مع تخصيص مقعد لكل راكب.

كذلك  8 أتوبيسات (ميني باص أفريكانو) تنطلق من أمام مقر الشركة الكائن أمام المحطة الدولية بشارع الجيش بالمنصورة، متجهة إلى جامعات المنصورة الجديدة والأهلية والدلتا، بتعريفة موحدة قدرها 75 جنيهًا، وتقدم مستوى خدمة متميز.

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