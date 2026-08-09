محافظ الدقهلية يتفقد منظومة النقل الجماعي تصل لمدينة المنصورة الجديدة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منظومة النقل الجماعي المتطورة، وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المحافظة لتطوير خدمات النقل الجماعي، وتوفير وسائل مواصلات حضارية وآمنة للمواطنين، مع إتاحة خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم، وتمكينهم من اختيار وسيلة النقل المناسبة.

وشدّد المحافظ على ضرورة الالتزام الصارم بخطوط السير المحدّدة، والأعداد المقرّرة للركاب، ومنع زيادة عدد الركالب تحت أي ظرف، وأوضح أن المنظومة تخدم خطوطًا حيوية من وإلى مدينة المنصورة الجديدة، تشمل جامعات المنصورة الجديدة، والجامعة الأهلية، وجامعة الدلتا، بالإضافة إلى خط آخر يصل إلى مول المنصورة الجديد الواقع على طريق رافد جمصة، وذلك بخدمات ذات مستوى متميز VIP.

وأشار المحافظ إلى أن المنظومة، التي يبدأ تشغيلها التجريبي غدًا، تتضمن· 2 ميني باص تابعة لشركة شرق الدلتا، تعمل على خط يربط المحطة الدولية بالمنصورة بمول المنصورة على طريق رافد جمصة، بتعريفة موحدة قيمتها 15 جنيهًا، وتقدّم خدمات مميزة تشمل التكييف، وشاشات عرض، ومنافذ USB للشحن، مع تخصيص مقعد لكل راكب.

· 8 أتوبيسات (ميني باص أفريكانو) تنطلق من أمام مقر الشركة الكائن أمام المحطة الدولية بشارع الجيش بالمنصورة، متجهة إلى جامعات المنصورة الجديدة والأهلية والدلتا، بتعريفة موحدة قدرها 75 جنيهًا، وتقدم مستوى خدمة متميز.

وخلال تفقده للأتوبيسات الجديدة، شدد المحافظ على أهمية حسن التعامل مع الركاب، والحفاظ على جودة الخدمة داخل المركبات، وتوفير سبل الراحة للمواطنين طوال الرحلة، مع العمل على تقديم خدمة راقية لأهالي الدقهلية، وتجاوز كافة سلبيات أنماط النقل السابقة.

وأضاف المحافظ أنه نتيجة نجاح تجربة منظومة النقل المتميزة"مواصلات المنصورة"، سيتم خلال الشهر المقبل إدخال 10 أتوبيسات إضافية لتغطية كافة خطوط السير بمدينة المنصورة، بما يلبي احتياجات الركاب، ويمنع التكدس، ويقلل أوقات الانتظار.

كما أشار المحافظ إلى تنظيم حملات تفتيشية دورية لمتابعة عمل الأتوبيسات، والتزامها بالمسارات المحددة، وانتظام الصيانة الدورية، والالتزام بالأعداد المقرّرة للركاب، بالإضافة إلى إجراء فحوصات دورية للحالة الصحية للسائقين، وذلك في إطار ترسيخ مشروع نقل متميز يخدم أهالي المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، واللواء عمرو عبد الرحمن المشرف العام على المواقف، والمحاسب أحمد البنداري مدير تشغيل النقل الجماعي، والنقيب محمد الجوهري مدير غرفة عمليات الشبكة الوطنية.