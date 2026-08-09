محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء حديقة "كوكب الشرق" وانتظام خدمات جزيرة الورد بحي شرق المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال إنشاء حديقة "كوكب الشرق" بشارع الجيش بنطاق حي شرق المنصورة، وشدد على الإسراع في استكمال الأعمال الجارية وفق المواصفات الفنية المقررة وفي الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لافتاحها بشكل رسمي لاستقبال الزوار من أهالي المحافظة وأسرهم، يرافقه الدكتور وائل عابد، رئيس الحي،

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم التوجيه بتنفيذ الحديقة وفق تصميم عصري يلبي كافة الاحتياجات، حيث تشمل منطقة أطفال مجهزة وآمنة تناسب مختلف الأعمار، إلى جانب مساحات خضراء واسعة، وذلك في إطار خطة تطوير البنية التحتية الترفيهية، لتكون فضاءً حضاريًا يليق بأبناء الدقهلية.

وكلف المحافظ رئيس حي شرق المنصورة بسرعة إنهاء الأعمال، لتضاف الحديقة إلى مجموعة الحدائق التي جرى افتتاحها مؤخرًا بالمدينة، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل حاليًا على إنشاء حدائق عامة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما تفقد حديقة "جزيرة الورد" بحي شرق المنصورة، وشدد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية لمرافق الحدائق، والحفاظ على الخدمات المقدمة، وصيانة المكتسبات، مع التأكيد على حسن وجودة التعامل مع المواطنين وأسرهم أثناء تواجدهم بالحدائق.