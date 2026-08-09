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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتجه للتصعيد ضد بيزيرا لدى فيفا

بيزيرا
بيزيرا
باسنتي ناجي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك يتجه للتصعيد ضد البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب انقطاعه عن التدريبات دون الحصول على إذن من النادي. 

الزمالك 

ويأتي ذلك في ظل استمرار غياب بيزيرا عن معسكر الزمالك الإعدادي للموسم الجديد، وعدم تحديد موعد حتى الآن لعودته إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق، وفقًا لما نقله أحمد حسن. 

وكان الزمالك قد أكد تمسكه بحقوقه التعاقدية تجاه اللاعب، مع اتجاه الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال استمرار غيابه وعدم التزامه بالعودة إلى الفريق. 

بيزيرا خوان بيزيرا الزمالك

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