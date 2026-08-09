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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تنعى السفير الفلسطيني دياب اللوح

جمهورية مصر العربية
جمهورية مصر العربية
أ ش أ

نعت جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ، الذي وافته المنية اليوم في القاهرة، بعد مسيرة دبلوماسية ووطنية حافلة بالعطاء في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتقدمت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الأحد - بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة فلسطين الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، وإلى أسرة الفقيد وذويه.. داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته والشعب الفلسطيني الشقيق الصبر والسلوان.

جمهورية مصر العربية السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين فلسطين

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