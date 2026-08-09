مصر تنعى السفير الفلسطيني دياب اللوح

نعت جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ، الذي وافته المنية اليوم في القاهرة، بعد مسيرة دبلوماسية ووطنية حافلة بالعطاء في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتقدمت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الأحد - بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة فلسطين الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، وإلى أسرة الفقيد وذويه.. داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته والشعب الفلسطيني الشقيق الصبر والسلوان.