من أمام منطقة الأهرامات .. خوان بيزيرا يُلّمح لعودته إلى الزمالك

أثار خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، الجدل بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر خلالها من أمام أهرامات الجيزة، وذلك قبل حسم موقفه النهائي مع القلعة البيضاء.

بيزيرا

وظهر بيزيرا برفقة أحد أصدقائه مرتديًا الزي الأبيض، مع وضع الكوفية على رأسه، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا من جماهير الزمالك، خاصة في ظل أزمة غيابه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

وجاءت الصورة لتفتح باب التكهنات حول إمكانية عودة اللاعب إلى القاهرة والانضمام لتدريبات الزمالك، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبله مع الفريق.