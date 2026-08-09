قصر بـ10 ملايين يورو.. لامين يامال ينتقل إلى منزل شاكيرا وبيكيه السابق

يعيش لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، مرحلة جديدة من حياته خارج الملاعب، بعدما استقر داخل قصر فاخر في مدينة إسبلوجيس دي يوبريجات، تقدر قيمته بأكثر من 10 ملايين يورو، في واحد من أشهر المجمعات السكنية الفاخرة بالقرب من برشلونة.

منزل شاكيرا وبيكيه السابق

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن القصر الذي يقيم فيه يامال حاليًا كان مملوكًا من قبل للثنائي شاكيرا وجيرارد بيكيه، قبل أن يصبح مقر إقامة نجم برشلونة الشاب، الذي تحول خلال سنوات قليلة إلى واحد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

ويأتي انتقال يامال إلى القصر بعدما بدأ إجراءات شراء العقار وهو في عمر 18 عامًا، قبل إتمام الصفقة عقب مفاوضات استمرت نحو ثلاثة أشهر، جرت تفاصيلها من خلال المحامين ودون حضور المالكين السابقين.

قصر بمساحة 3800 متر مربع

ويتميز المنزل بمساحة ضخمة تتجاوز 3800 متر مربع، موزعة على ثلاثة طوابق ومستويين تحت الأرض، بعدما صممته المهندسة المعمارية ميريا أدميتير عام 2012.

ويضم القصر مجموعة كبيرة من المرافق الفاخرة، أبرزها مسبح خارجي مزود بشلال، ومسبح داخلي، وصالة ألعاب رياضية خاصة، وملعب للتجديف، وصالة سينما، وقبو للنبيذ، واستوديو للتسجيل، بالإضافة إلى ملعب كرة قدم خاص.

كما يتميز المنزل بنوافذ واسعة وتصميم عصري ومشرق، إلى جانب موقعه المرتفع الذي يمنح سكانه إطلالات مميزة على مدينة برشلونة والبحر المتوسط.

يامال يضيف لمساته الخاصة

ورغم حفاظ يامال على الطابع العصري والمفتوح الذي كان يميز ديكور المنزل خلال فترة إقامة شاكيرا وبيكيه، فإنه أضاف لمساته الخاصة إلى المكان.

ووضع النجم الإسباني عددًا من الكؤوس والجوائز والتذكارات التي جمعها خلال مسيرته الكروية القصيرة، كما أجرى بعض التغييرات على الأثاث، مع الحفاظ على التصميم المريح والمفتوح للمنزل.

مجمع يضم 4 منازل

ويضم المجمع السكني أربعة منازل مستقلة، كان أحدها مخصصًا لوالدي جيرارد بيكيه، والثاني لوالدي شاكيرا، بينما أصبح المنزل الرئيسي مقر إقامة لامين يامال، في حين لا يزال المنزل الرابع في انتظار أعمال التجديد.

ويُعد الموقع من أكثر المناطق السكنية تميزًا بالقرب من برشلونة، خاصة مع الخصوصية التي يوفرها لسكانه والإطلالات المميزة على المدينة والبحر المتوسط.

من روكافوندا إلى قصر بـ10 ملايين يورو

ويعكس انتقال يامال إلى هذا القصر الفاخر حجم التحول الهائل الذي طرأ على حياته خلال فترة قصيرة.

فالنجم الشاب نشأ في حي روكافوندا بمدينة ماتارو، قبل أن يبدأ رحلة الصعود داخل أكاديمية برشلونة، وصولًا إلى الفريق الأول عام 2023 عندما كان يبلغ 15 عامًا فقط.

وبعد أشهر قليلة، ظهر مع منتخب إسبانيا، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية ويصبح أحد أصغر اللاعبين الذين تركوا بصمة في تاريخ الكرة الإسبانية.

ومنذ ظهوره على الساحة، تحول يامال إلى أحد أبرز نجوم برشلونة والمنتخب الإسباني، وأصبح الاهتمام بحياته الخاصة يوازي تقريبًا الاهتمام بما يقدمه داخل المستطيل الأخضر.

وهكذا انتقل صاحب الـ19 عامًا من بدايات متواضعة في روكافوندا إلى الإقامة داخل واحد من أشهر القصور في برشلونة، في رحلة تعكس الصعود الاستثنائي لنجم شاب لا يزال في بداية مسيرته الكروية.