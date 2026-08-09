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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد حسم موقف حمزة عبدالكريم من قائمة الفريق الأول لـ برشلونة

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
عبدالله هشام

يستعد هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة لاتخاذ قرار حاسم بشأن اللاعبين الشباب الذين خاضوا المعسكر الأخير استعدادا للموسم الجديد وفي مقدمتهم حمزة عبدالكريم.

وأشرك فليك عدد من لاعبي فريق برشلونة أتلتيك ضمن المعسكر الكتالوني استعدادا للموسم الجديد لإكمال قائمة المعسكر وإلقاء نظرة على مستواهم ومدى إمكانية تواجدهم مع الفريق الأول في الموسم الجديد.

وتشهد الأيام المقبلة عودة لاعبي برشلونة من الراحة بعدما شاركوا في الأدوار الأخيرة من كأس العالم.

ويعود أنتوني جوردون وجول كوندي إلى التدريبات يوم الإثنين 10 أغسطس، بينما ينضم لاعبو المنتخب الإسباني يوم الأربعاء 12 أغسطس.

وبعد عودة اللاعبين الدوليين لقائمة برشلونة سيتم حسم الموقف بالنسبة لـ حمزة عبدالكريم وكذلك باقي لاعبي الفريق الشباب.

برشلونة راحة من التدريبات اليوم

قرر هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة منح لاعبي الفريق راحة إضافية اليوم، وإلغاء المران، بعد خوضه مباراتين أمس أمام نوتنجهام فورست وأودينيزي ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

ويستأنف فريق تدريباته غدا الإثنين في المدينة الرياضية خوان جامبر استعدادا لمواجهة الأهلي وديا.

وحقق فريق برشلونة الفوز على نوتنغهام وخسر أمام أودينيزي، ليلجئ لتخفيف الأحمال لتجنب أي إصابات عضلية للاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري.

هانز فليك برشلونة حمزة عبدالكريم فريق برشلونة نادي برشلونة

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