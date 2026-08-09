لوس أنجلوس جالاكسي يضم لاعب برشلونة السابق

أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، تعاقده رسميا مع الإسباني سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة السابق، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي

ووقع سيرجي روبيرتو على عقد مع لوس أنجلوس جالاكسي يمتد حتى صيف عام 2028، مع وجود خيار لتمديد التعاقد لموسم إضافي.

وكان اللاعب الإسباني قد رحل عن برشلونة بعد مسيرة طويلة مع الفريق، قبل أن يخوض تجربة في الدوري الإيطالي مع نادي كومو.



وقضى روبيرتو موسمين مع كومو، شارك خلالهما في 37 مباراة بمختلف البطولات، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر.

وساهم اللاعب المخضرم خلال فترة وجوده مع كومو في تحقيق إنجاز تاريخي للنادي الإيطالي، بعدما ساعد الفريق على التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وتأتي خطوة انتقال سيرجي روبيرتو إلى الدوري الأمريكي بحثًا عن تجربة جديدة، بعدما خاض مسيرة حافلة مع برشلونة، حقق خلالها العديد من البطولات والألقاب.