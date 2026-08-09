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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاستدامة المصرفية تتعزز بـ 9 جوائز دولية وتقارير لخفض البصمة الكربونية

بنوك
بنوك
أحمد عبد القوى

تشهد ممارسات الاستدامة في مصرف ابو ظبى الاسلامى  تطورًا ملحوظًا، مع إعلان نتائج عام 2025 التي تضمنت حصد 9 جوائز دولية وإقليمية في مجالات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب إصدار تقرير الاستدامة الثالث وتقرير البصمة الكربونية الخامس.

وتعكس الجوائز تقديرًا لجهود دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في نموذج الأعمال المصرفية، بالتوازي مع تحقيق أداء مالي قوي، حيث سجل صافي الأرباح خلال عام 2025 نحو 12.6 مليار جنيه.

كما أظهرت بيانات البصمة الكربونية وصول إجمالي الانبعاثات إلى نحو 17.35 ألف طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، توزعت بين 5% للنطاق الأول، و35% للنطاق الثاني، و60% للنطاق الثالث.

وتستهدف الاستراتيجية خفض انبعاثات النطاقين الأول والثاني بنسبة 42% بحلول عام 2030، ضمن جهود تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الموارد. وشملت الإجراءات التحول الكامل إلى الإضاءة الموفرة للطاقة، وتحسين كفاءة أنظمة التكييف، واستخدام حلول للعزل الحراري، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير الورق.

وفي هذا الإطار، يواصل مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر العمل بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية على دمج مبادئ الاستدامة في عملياته، وإصدار تقارير دورية لقياس أثر أنشطته البيئي والاجتماعي، بما يدعم توجهات التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

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