منتخب ناشئات اليد يواجه الدنمارك على برونزية العالم.. ناقد رياضي: الإنجاز يؤكد قوة قاعدة الرياضة المصرية

أكد الناقد والمعلق الرياضي محمد عفيفي أن ما حققته ناشئات مصر يمثل إنجازًا مهمًا لا يقتصر على المنتخب الحالي، وإنما يعكس تطور قاعدة اللعبة في مصر، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالناشئات خلال السنوات الأخيرة بدأ يؤتي ثماره، وأن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على المنافسة مستقبلًا على مستوى المنتخب الأول.

وأوضح “عفيفي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن المنتخب المصري خاض منافسات قوية أمام منتخبات من أصحاب الخبرات الكبيرة، ونجح في تحقيق سلسلة من الانتصارات، من بينها الفوز على منتخبات قوية مثل كوريا الجنوبية والدنمارك والصين، إلى جانب تحقيق انتصار كبير على فيجي بفارق وصل إلى 66 هدفًا، في واحدة من أبرز النتائج في تاريخ البطولة.

وأشار إلى أن أحد أهم عوامل نجاح المنتخب يتمثل في الروح الجماعية والانسجام بين اللاعبات والجهاز الفني، مؤكدًا أن المنتخب لا يعتمد على نجمة واحدة، وإنما على الأداء الجماعي، وهو ما يمنحه قوة إضافية في مواجهة المنتخبات الكبرى.

وتحدث عفيفي عن الدور الكبير للجهاز الفني بقيادة المدير الفني محمد عبد الكريم، مؤكدًا أن طريقة العمل داخل المنتخب تعتمد على توزيع الأدوار والتكامل بين أعضاء الجهاز، سواء في الجوانب الدفاعية أو الهجومية، إلى جانب الاهتمام بالإعداد النفسي للاعبات، وهو ما ظهر بوضوح خلال مباريات البطولة.

كما أشاد بالمستوى الذي قدمته حارسات المرمى، خاصة جيداء وريـتاج، موضحًا أن حراسة المرمى تمثل أحد مفاتيح الفوز أمام المنتخب الدنماركي، في ظل القوة البدنية وطول القامة والقدرة على التصويب من الخط الخلفي التي يتمتع بها المنافس.

وأكد عفيفي أن وصول منتخب الناشئات إلى نصف النهائي يجب ألا يكون مجرد إنجاز عابر، بل نقطة انطلاق لبناء جيل قوي قادر على مواصلة التطور خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أهمية استثمار هذا النجاح وتطوير منظومة الناشئات بدلًا من التعامل معه كطفرة مؤقتة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النتائج الإيجابية التي تحققها المنتخبات المصرية في مختلف الألعاب والفئات السنية تعكس أهمية الاستثمار في المواهب الشابة، موضحًا أن بناء قاعدة قوية في المراحل السنية هو الطريق الحقيقي لصناعة منتخبات أول قادرة على المنافسة في البطولات الكبرى.