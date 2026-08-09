الأهلي أم بيراميدز؟ .. مفاجأة بشأن مستقبل أحمد عبد القادر

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، عن تفاصيل جديدة بشأن موقف النادي الأهلي من إمكانية عودة أحمد عبد القادر، لاعب الفريق السابق والكرمة العراقي الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب محمد أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سألت في الأهلي عن موضوع أحمد عبد القادر، اتقالي نصًا: كانت هناك مفاوضات متقدمة مع اللاعب، إلا أننا رفضنا طلبات اللاعب المالية من ثلاثة أيام، نظرًا لتجاوزها السقف المالي الذي وضعته إدارة الكرة».

وكان أحمد عبد القادر قد تلقى عرضًا من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف الفريق السماوي، خاصة مع وجود مفاوضات سابقة بين الطرفين بدأت منذ الموسم الماضي عن طريق عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز.

وبحسب ما تردّد خلال الساعات الماضية، حسم مسئولي بيراميدز اتفاقهم مع أحمد عبد القادر، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة، ليصبح اللاعب قريبًا من ارتداء قميص الفريق السماوي بداية من الموسم الجديد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يحسم فيه الأهلي موقف عودة أحمد عبد القادر، خاصة بعد ما أكدت مصادر النادي، وفقًا لتصريحات الناقد الرياضي، رفض المطالب المالية التي تقدم بها اللاعب بسبب تجاوزها السقف المالي المحدد من جانب إدارة الكرة.