تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور إلى مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026، بالتزامن مع بدء تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2026/2027، وسط حالة من الترقب لمعرفة الحدود الدنيا المتوقعة للقبول بمختلف الكليات.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد ومؤشرات القبول

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد ومؤشرات القبول

خاصة كليات القطاع الطبي والهندسي والحاسبات والمعلومات، إلى جانب الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن وغيرها من الكليات التي تحظى بإقبال كبير من الطلاب.

تأتي أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد هذا العام وفق الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث بدأ تسجيل الرغبات يوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، ويستمر حتى الساعة السابعة مساء الأحد 9 أغسطس 2026، وفقا للحدود الدنيا المعلنة لكل شعبة وأعداد الطلاب المتقدمين.



أعداد طلاب المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للتقدم إلى المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث، وفقا للشعب الدراسية، على النحو التالي:

الشعبة العلمية علوم: 292 درجة، بنسبة 91.25%، بإجمالي 23 ألفا و154 طالبا وطالبة.

الشعبة العلمية رياضيات: 275.5 درجة، بنسبة 86.09%، بإجمالي 16 ألفا و46 طالبا وطالبة.

الشعبة الأدبية: 229 درجة، بنسبة 71.56%، بإجمالي 55 ألفا و567 طالبا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم التقدم ضمن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026 بالنظام الحديث 94 ألفا و767 طالبا وطالبة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد ومؤشرات القبول

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 للكليات الطبية

تتصدر كليات القطاع الطبي قائمة اهتمامات طلاب شعبة علمي علوم، وفي مقدمتها كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، في ظل المنافسة المرتفعة على الأماكن المتاحة بهذه التخصصات.

وترتبط الحدود الدنيا النهائية للقبول بعدة عوامل، من بينها نتائج الطلاب الفعلية، وأعداد المتقدمين، والطاقة الاستيعابية لكل كلية، فضلا عن ترتيب الرغبات التي يسجلها الطلاب.

جميع النسب المتداولة قبل إعلان نتيجة التنسيق الرسمي تظل مؤشرات وتوقعات استرشادية، ولا يمكن اعتبارها حدودا نهائية للقبول.

توقعات الحد الأدنى لكليات الطب 2026

تشير المؤشرات الاسترشادية إلى أن الحد الأدنى المتوقع للقبول بكليات الطب البشري خلال تنسيق المرحلة الأولى 2026 قد يتراوح بين نحو 93.43% و94.4%.

وتستند هذه التقديرات إلى مقارنة شرائح مجاميع الطلاب بنتائج التنسيق في السنوات السابقة، إلى جانب أعداد الطلاب المتقدمين والطاقة الاستيعابية المتوقعة للكليات.

ومن المنتظر أن يتحدد الحد الأدنى النهائي بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات وقيام مكتب التنسيق بفرز الرغبات وترتيب الطلاب وفقا لمجاميعهم واختياراتهم والأماكن المتاحة بكل كلية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد ومؤشرات القبول

توقعات تنسيق طب الأسنان 2026

وفيما يتعلق بكليات طب الأسنان، تشير التوقعات الاسترشادية إلى إمكانية وصول الحد الأدنى للقبول إلى 298.5 درجة، بما يعادل 93.28%، بينما تشير تقديرات أخرى إلى إمكانية توقفه عند 298 درجة، بنسبة 93.12%.

وتظل هذه الأرقام مجرد مؤشرات أولية، إذ يرتبط الحد النهائي بنتائج التنسيق الفعلية وترتيب الطلاب وفق مجموع الدرجات والرغبات المسجلة، إلى جانب أعداد الأماكن المتاحة.

مؤشرات تنسيق العلاج الطبيعي 2026

وتشير التقديرات الخاصة بكليات العلاج الطبيعي إلى إمكانية وصول الحد الأدنى للقبول إلى نحو 296 درجة، بنسبة 92.5%، بينما تضع تقديرات أخرى الحد الأدنى عند نحو 294 درجة، بنسبة تتراوح بين 91.87% و92% تقريبا.

وتختلف الحدود الدنيا من كلية إلى أخرى وفقا لأعداد الطلاب المتقدمين والطاقة الاستيعابية والأماكن المتاحة، وهو ما يجعل النسب المتداولة مؤشرات استرشادية وليست نتائج نهائية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد ومؤشرات القبول

توقعات تنسيق الصيدلة 2026

وتعد كليات الصيدلة من أبرز اختيارات طلاب شعبة علمي علوم، وتشير المؤشرات المتداولة إلى إمكانية وصول الحد الأدنى للقبول إلى نحو 91.87%، فيما تضع تقديرات أخرى النسبة عند مستوى قريب من 91.8%.

ولا يمكن حسم الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة قبل انتهاء تسجيل الرغبات وإتمام مكتب التنسيق عملية فرز الطلبات وتحديد الحد الأدنى لكل كلية وفقا لقواعد التنسيق.

مؤشرات تنسيق الكليات العلمية والهندسية 2026

يمتد اهتمام الطلاب إلى الكليات الهندسية والتخصصات التكنولوجية، خاصة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، في ظل الإقبال المتزايد على مجالات التكنولوجيا والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.

وتشير التوقعات الاسترشادية إلى إمكانية وصول الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة إلى نحو 87.5%، بينما قد يقترب الحد الأدنى لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب شعبة رياضيات من 83.41%.

وتظل هذه المؤشرات قابلة للتغير صعودا أو هبوطا، وفقا للنتائج النهائية للتنسيق وأعداد الطلاب المتقدمين والأماكن المتاحة في كل كلية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد ومؤشرات القبول

مؤشرات تنسيق الكليات الأدبية 2026

أما طلاب الشعبة الأدبية، فتتجه اهتماماتهم إلى مؤشرات القبول بالكليات التي تشهد إقبالا ملحوظا، ومن أبرزها الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار والفنون الجميلة.

وبحسب التقديرات الاسترشادية، قد تأتي الحدود الدنيا المتوقعة عند المستويات التالية:

الاقتصاد والعلوم السياسية: 88.2%.

الألسن: 86.7%.

الإعلام: 84.9%.

الآثار: 82.4%.

الفنون الجميلة: 76.82%.