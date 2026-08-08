قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد ومؤشرات القبول

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى
محمد غالي

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور إلى مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026، بالتزامن مع بدء تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2026/2027، وسط حالة من الترقب لمعرفة الحدود الدنيا المتوقعة للقبول بمختلف الكليات.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد ومؤشرات القبول

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد ومؤشرات القبول

خاصة كليات القطاع الطبي والهندسي والحاسبات والمعلومات، إلى جانب الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن وغيرها من الكليات التي تحظى بإقبال كبير من الطلاب.

تأتي أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد هذا العام وفق الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث بدأ تسجيل الرغبات يوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، ويستمر حتى الساعة السابعة مساء الأحد 9 أغسطس 2026، وفقا للحدود الدنيا المعلنة لكل شعبة وأعداد الطلاب المتقدمين.


أعداد طلاب المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للتقدم إلى المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث، وفقا للشعب الدراسية، على النحو التالي:

الشعبة العلمية علوم: 292 درجة، بنسبة 91.25%، بإجمالي 23 ألفا و154 طالبا وطالبة.
الشعبة العلمية رياضيات: 275.5 درجة، بنسبة 86.09%، بإجمالي 16 ألفا و46 طالبا وطالبة.
الشعبة الأدبية: 229 درجة، بنسبة 71.56%، بإجمالي 55 ألفا و567 طالبا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم التقدم ضمن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026 بالنظام الحديث 94 ألفا و767 طالبا وطالبة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد ومؤشرات القبول

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 للكليات الطبية

تتصدر كليات القطاع الطبي قائمة اهتمامات طلاب شعبة علمي علوم، وفي مقدمتها كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، في ظل المنافسة المرتفعة على الأماكن المتاحة بهذه التخصصات.

وترتبط الحدود الدنيا النهائية للقبول بعدة عوامل، من بينها نتائج الطلاب الفعلية، وأعداد المتقدمين، والطاقة الاستيعابية لكل كلية، فضلا عن ترتيب الرغبات التي يسجلها الطلاب.

 جميع النسب المتداولة قبل إعلان نتيجة التنسيق الرسمي تظل مؤشرات وتوقعات استرشادية، ولا يمكن اعتبارها حدودا نهائية للقبول.

توقعات الحد الأدنى لكليات الطب 2026

تشير المؤشرات الاسترشادية إلى أن الحد الأدنى المتوقع للقبول بكليات الطب البشري خلال تنسيق المرحلة الأولى 2026 قد يتراوح بين نحو 93.43% و94.4%.

وتستند هذه التقديرات إلى مقارنة شرائح مجاميع الطلاب بنتائج التنسيق في السنوات السابقة، إلى جانب أعداد الطلاب المتقدمين والطاقة الاستيعابية المتوقعة للكليات.

ومن المنتظر أن يتحدد الحد الأدنى النهائي بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات وقيام مكتب التنسيق بفرز الرغبات وترتيب الطلاب وفقا لمجاميعهم واختياراتهم والأماكن المتاحة بكل كلية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد ومؤشرات القبول

توقعات تنسيق طب الأسنان 2026

وفيما يتعلق بكليات طب الأسنان، تشير التوقعات الاسترشادية إلى إمكانية وصول الحد الأدنى للقبول إلى 298.5 درجة، بما يعادل 93.28%، بينما تشير تقديرات أخرى إلى إمكانية توقفه عند 298 درجة، بنسبة 93.12%.

وتظل هذه الأرقام مجرد مؤشرات أولية، إذ يرتبط الحد النهائي بنتائج التنسيق الفعلية وترتيب الطلاب وفق مجموع الدرجات والرغبات المسجلة، إلى جانب أعداد الأماكن المتاحة.

مؤشرات تنسيق العلاج الطبيعي 2026

وتشير التقديرات الخاصة بكليات العلاج الطبيعي إلى إمكانية وصول الحد الأدنى للقبول إلى نحو 296 درجة، بنسبة 92.5%، بينما تضع تقديرات أخرى الحد الأدنى عند نحو 294 درجة، بنسبة تتراوح بين 91.87% و92% تقريبا.

وتختلف الحدود الدنيا من كلية إلى أخرى وفقا لأعداد الطلاب المتقدمين والطاقة الاستيعابية والأماكن المتاحة، وهو ما يجعل النسب المتداولة مؤشرات استرشادية وليست نتائج نهائية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد ومؤشرات القبول

توقعات تنسيق الصيدلة 2026

وتعد كليات الصيدلة من أبرز اختيارات طلاب شعبة علمي علوم، وتشير المؤشرات المتداولة إلى إمكانية وصول الحد الأدنى للقبول إلى نحو 91.87%، فيما تضع تقديرات أخرى النسبة عند مستوى قريب من 91.8%.

ولا يمكن حسم الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة قبل انتهاء تسجيل الرغبات وإتمام مكتب التنسيق عملية فرز الطلبات وتحديد الحد الأدنى لكل كلية وفقا لقواعد التنسيق.

مؤشرات تنسيق الكليات العلمية والهندسية 2026

يمتد اهتمام الطلاب إلى الكليات الهندسية والتخصصات التكنولوجية، خاصة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، في ظل الإقبال المتزايد على مجالات التكنولوجيا والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.

وتشير التوقعات الاسترشادية إلى إمكانية وصول الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة إلى نحو 87.5%، بينما قد يقترب الحد الأدنى لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب شعبة رياضيات من 83.41%.

وتظل هذه المؤشرات قابلة للتغير صعودا أو هبوطا، وفقا للنتائج النهائية للتنسيق وأعداد الطلاب المتقدمين والأماكن المتاحة في كل كلية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد ومؤشرات القبول

مؤشرات تنسيق الكليات الأدبية 2026

أما طلاب الشعبة الأدبية، فتتجه اهتماماتهم إلى مؤشرات القبول بالكليات التي تشهد إقبالا ملحوظا، ومن أبرزها الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار والفنون الجميلة.

وبحسب التقديرات الاسترشادية، قد تأتي الحدود الدنيا المتوقعة عند المستويات التالية:

الاقتصاد والعلوم السياسية: 88.2%.
الألسن: 86.7%.
الإعلام: 84.9%.
الآثار: 82.4%.
الفنون الجميلة: 76.82%.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى تنسيق المرحلة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

برشلونة

برشلونة في تحدٍ استثنائي بإيطاليا.. مباراتان و45 دقيقة تكسران قواعد كرة القدم

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد