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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شاب غرقًا أثناء محاولته إنقاذ 6 أشخاص بالبيطاش في الإسكندرية

صورة الغريق
صورة الغريق
أحمد بسيوني

شهد شاطئ البيطاش المميز غرب الإسكندرية، اليوم، حادثًا مأساويًا راح ضحيته شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، بعدما حاول التدخل لإنقاذ عدد من الأشخاص الذين تعرضوا للغرق داخل مياه البحر.

تفاصيل الواقعة

وأفادت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة بأن الشاب زياد محمد أحمد محمود، أحد أبناء منطقة الدخيلة، لقي مصرعه خلال محاولته مساعدة 6 أشخاص تعرضوا للغرق، حيث بادر إلى النزول لمساندة المنقذين والمشاركة في إخراجهم من المياه، إلا أنه تعرض للغرق أثناء عملية الإنقاذ.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الواقعة وقعت في نطاق شاطئ مغلق وغير مؤهل لاستقبال الرواد أو السماح لهم بالنزول إلى مياه البحر، مشددة على ضرورة الالتزام بقرارات غلق الشواطئ وتعليمات السلامة حفاظًا على أرواح المواطنين.

ونعت الإدارة الشاب زياد، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرته وذويه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وجددت الإدارة تحذيراتها للمواطنين من النزول إلى البحر في الشواطئ المغلقة أو المناطق غير المخصصة للسباحة، خاصة مع اضطراب حالة البحر وارتفاع مخاطر التعرض للغرق.

كما شددت على أهمية عدم محاولة إنقاذ الأشخاص المعرضين للغرق بشكل عشوائي، إلا من خلال المختصين والمدربين، نظرًا لما قد تمثله محاولات الإنقاذ الفردية من خطورة على حياة المنقذ والغريق في الوقت نفسه.

وأكدت الإدارة أن الالتزام بتعليمات الشواطئ وقرارات الغلق وعدم تجاوز المناطق المخصصة للسباحة يعد من أهم الإجراءات للحد من حوادث الغرق والحفاظ على سلامة المواطنين.

الإسكندرية البيطاش حادث ماساوي غرق زياد

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