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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: طرابزون سبور رجع فلوسه اللي دفعها لـ محمد صلاح خلال 48 ساعة

محمد صلاح
محمد صلاح
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى ، على التقديم التاريخي لمحمد صلاح في نادي طرابزون سبور التركي وحفاوة استقبال الجماهير التركية له .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طرابزون أدى صلاح اللي هو عاوزه، بالمناسبة طرابزون التركي رجع ما صرفه على صلاح خلال يومين، رئيس طرابزون التركي راهن على صلاح وكسب الرهان، 12 مليون يورو، وحصيلة بيع 15 ألف تيشيرت لمحمد صلاح خلال أول يومين".

وأكمل: «محمد صلاح ملك ومتوج في تركيا، ربنا يحميك ويحفظك، أنا وأولادي وحفيدي كنا بنتفرج على حفلة صلاح، ياسين بيقولي عاوز أحضر ماتش صلاح في الدوري التركي، هو حد كان يعرف الدوري التركي والماتشات بتاعت الدوري، أتمنى من الشركة المتحدة تنقل الدوري التركي، لو مفيش قنوات واخدة حصري الدوري على الأقل يكون ماتشات طرابزون التركي تكون على قنوات المتحدة، أنتوا جبتوا الحفلة بتاعت تقديم اللاعب، شوفوا مباريات طرابزون التركي، خلاص قفلنا صفحة ليفربول وحاليًا كلنا بنشجع طرابزون التركي ونجمنا صلاح».
 

صلاح محمد صلاح طرابزون سبور تركيا الدوري التركي

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