رئيس ريزا سبور يدعو إدارة بيراميدز لعشاء تكريمي على هامش معسكر تركيا

لبت إدارة بعثة فريق نادي بيراميدز دعوة عشاء كريمة قدمها علي زكي ساروهان رئيس نادي ريزا سبور التركي على هامش تواجد الفريق السماوي في المدينة.

والتقى بيراميدز مع نظيره نادي ريزا سبور التركي في مباراة ودية أخيرة بالمعسكر الخارجي المقام في تركيا، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

ولبى الدعوة الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي والمهندس عمر مدحت المدير التجاري، في حضور كل مسئولي نادي ريزا سبور التركي وسط ترحيب كبير بزيارة النادي السماوي للمدينة، وتم تبادل الهدايا التذكارية والقمصان بين مسئولي الناديين.