طبيب بيراميدز يكشف عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة لاعب الوسط المهاجم ناصر ماهر خلال مباراة ريزا سبور التركي.

وخرج ناصر ماهر متأثرا بإصابته خلال الشوط الأول من مباراة ريزا سبور التركي في ختام معسكر الإعداد والتي أقيمت بمدينة ريزا التركية المطلة على البحر الأسود.

وأوضح المنيري أن اللاعب يعاني من جزع في الأربطة الخارجية للكاحل نتيجة التواء تعرض له في إحدى الكرات خلال الشوط الأول.

وأشار إلى أن اللاعب يحتاج ما بين أسبوع إلى 10 أيام للتأهيل من الإصابة وسيخضع لأشعة بعد العودة للقاهرة.