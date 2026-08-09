«من أفضل 3 في العالم» .. مدرب طرابزون سبور يُشيد بمحمد صلاح بعد انضمامه للفريق

أشاد فاتح تقى، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، بالنجم المصري محمد صلاح، عقب إعلان النادي التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن انضمام قائد منتخب مصر يمثل إضافة قوية للفريق على المستويين الفني والمعنوي.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن رسميًا، الخميس الماضي، تعاقده مع محمد صلاح حتى عام 2028، في صفقة انتقال حر، ليخوض اللاعب المصري تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية، بعد سنوات حافلة بالإنجازات والتتويجات مع عدد من الأندية الكبرى.

وتحدث فاتح تقى عن الصفقة في تصريحات نقلتها صحيفة «إتش دي سبور» التركية، مشيدًا بالمكانة الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح على الساحة العالمية.

وقال مدرب طرابزون سبور: «صلاح، في رأيي، من بين أفضل ثلاثة أسماء في العالم، ومسيرته الكروية واحدة من أهم المسيرات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف أن مجرد ارتباط اسم محمد صلاح بنادي طرابزون سبور يمثل مكسبًا كبيرًا، قبل أن يؤكد أن وجود اللاعب أصبح حقيقة داخل الفريق، وليس مجرد حديث أو توقعات.

وأوضح فاتح تقى أن كرة القدم لا تعتمد على التصريحات أو رفع سقف الطموحات، مشددًا على أهمية العمل الجماعي داخل الفريق، وعدم وضع كامل المسؤولية على لاعب واحد، مهما كانت قيمته الفنية.

وقال: «كرة القدم لعبة لا تُحسم بالكلام أو برفع سقف التوقعات، ولا بالاعتماد على لاعب واحد فقط، لكن وجود نجم عالمي مثل صلاح كفيل برفع معنوياتنا».

ويُعد طرابزون سبور المحطة الأوروبية السادسة في مسيرة محمد صلاح، بعدما سبق له خوض تجارب احترافية مع بازل السويسري، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين.

ويأمل النادي التركي أن يسهم وصول صلاح بخبراته الكبيرة في تعزيز حظوظ الفريق خلال الموسم الجديد، خاصة مع امتلاك اللاعب سجلًا حافلًا بالأهداف والبطولات على مدار مسيرته الأوروبية.



