طرابزون سبور يقترب من التعاقد مع زميل محمد صلاح.. من هو ؟

كشفت تقارير صحفية، عن توصل نادي طرابزون سبور التركي، لاتفاق مع الهلال السعودي للتعاقد مع مهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز.

ووفقًا لشبكة “HT Spor” التركية فإن طرابزون سبور توصل إلى اتفاق مع داروين نونيز للانضمام للفريق.

وأضافت أنه من المنتظر أن يتوجه نائب رئيس النادي، إلى السعودية للتفاوض على ضمه من الهلال.

وتعاقد فريق طرابزون سبور مؤخرًا مع الدولي المصري محمد صلاح، في صفقة انتقال عالمية بعد تقديمه وسط الجماهير الهائلة.

زميل صلاح

يُذكر أن نونيز قد سبق له اللعب بجوار محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي، قبل الرحيل إلى الهلال السعودي.