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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قطعت عيشي.. مدير المطعم يخرج عن صمته ويروي مفاجأة بشأن صاحبة واقعة منع "الصلاة" بمول شهير

مدير الفرع
مدير الفرع
محمد بدران

خرج مدير فرع المطعم الشهير عن صمته، للرد على واقعة اتهامه بمنع سيدة من أداء الصلاة داخل المطعم، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الواقعة موثقة بالفيديو منذ بدايتها وحتى نهايتها، وكاشفًا تفاصيل ما حدث من وجهة نظره.

وقال مدير الفرع، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأزمة بدأت عندما حضرت السيدة إلى المطعم برفقة شخصين آخرين، وطلبت من أحد العاملين «الويتر» معرفة مكان للصلاة.

وأوضح أن العامل أخبرها بعدم وجود مكان مخصص للصلاة داخل المطعم، ودلّها على مكان المصلى القريب من الفرع، مشيرًا إلى أن وجود المصلى بالقرب من المطعم أمر متعارف عليه داخل المكان، وأنه يبعد نحو 50 مترًا فقط.

وأضاف مدير الفرع أن السيدة عندما سألت العامل عن المكان الذي أشار إليه، أخبرها بأنه في منطقة خروج الشباب، ثم دلّها على مكان آخر في نهاية المطعم، إلا أنها لم تلتفت إلى كلامه واتجهت إلى مكان داخل المطعم لبدء الصلاة.

وتابع: «توجهت إليها وقلت لها إن المصلى على بعد 50 مترًا فقط»، مشيرًا إلى أنها تجاهلت كلامه تمامًا، ثم بدأت في الصلاة.

وأشار إلى أن صديقتها بدأت في تلك اللحظة في الدخول معه في مشادة كلامية، مؤكدًا أن الأمر تطور بشكل دفعه للرد رفضًا للإهانة وعدم تقبله ارتفاع أصواتهن داخل محل عمله.

وأضاف أنه حاول الابتعاد عنهن لتجنب تصعيد الموقف، لكنه قال لهما: «حضراتكم مش مرغوب فيكم هنا وهطلب الأمن»، نافيًا صدور بعض العبارات التي تم تداولها ونسبها إليه.

وأكد مدير الفرع أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية مع صديقة السيدة، وأن ما حدث لم يكن بهدف منعها من الصلاة، وإنما لإبلاغها بوجود مصلى قريب من المطعم ومخصص لأداء الصلاة.

تطورات الأزمة

وكانت صاحبة الواقعة قد أعلنت في وقت سابق انتهاء الأزمة بعد تواصل مالك الشركة معها وتقديم اعتذار شخصي ورسمي لها، مؤكدة رضاها عما تم اتخاذه من إجراءات.

وقالت عبر حسابها على «فيسبوك»: «تم التواصل معايا من مالك الشركة، وأنا راضية باللي تم، قدم لنا اعتذار شخصي ورسمي على صفحاتهم، وتم تحقيق كل طلباتنا».

وأوضحت أن مالك الشركة أكد لها أن ما حدث لا يمثل سياسة المطعم، وأن الصلاة مسموح بها داخل جميع الفروع وفي أي وقت، مشيرة إلى أن الإدارة قررت تخصيص أماكن للصلاة في جميع فروع المطعم.

كما كشفت صاحبة الواقعة عن فصل مدير الفرع نهائيًا من الشركة، مع التأكيد على ضمان سلامتها وعدم تعرضه لها أو لمرافقيها بأي شكل، إلى جانب نشر بيان اعتذار رسمي.

وكانت صديقتها ندى متولي قد أثارت حالة من الجدل بعدما نشرت تفاصيل الواقعة عبر حسابها على «فيسبوك»، مؤكدة أن صديقتها تعرضت للمنع من أداء الصلاة داخل أحد فروع المطعم، وأن مدير الفرع تعامل معهما بطريقة وصفتها بغير اللائقة.

وعقب انتشار الواقعة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت إدارة المطعم بيانًا رسميًا اعتذرت خلاله عما حدث، مؤكدة أن الواقعة لا تعبر عن سياسة الشركة، وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المسؤول عنها، مع التشديد على احترام حق العملاء في ممارسة شعائرهم الدينية داخل الفروع.

واقعة المنع الصلاة مطعم شهير مدير الفرع اول تعليق

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