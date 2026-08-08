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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: فحص 10 ملايين طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة

حديثي الولادة
حديثي الولادة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ10 ملايين و129 ألفاً و190 طفلاً ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية بجميع محافظات الجمهورية إلى 34 مركزاً بدلاً من 30، مع تزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات المبادرة.

ولفت «عبدالغفار» إلى تحويل 71 ألفاً و577 طفلاً من إجمالي المفحوصين لإعادة الفحص عبر اختبار تأكيدي بعد أسبوع في الوحدة نفسها، بالإضافة إلى إجراء زراعة قوقعة أذن لـ3 آلاف و318 حالة، وتركيب 13 ألفاً و567 سماعة طبية، وتقديم علاج دوائي لـ25 ألفاً و728 طفلاً.

 توفير حياة صحية آمنة لحديثي الولادة

وأوضح أن المبادرة تسعى إلى التوسع في التغطية الصحية الشاملة وحصول الأطفال على رعاية ذات جودة باتباع أحدث أساليب العلاج، بما ينعكس على توفير حياة صحية آمنة لحديثي الولادة، تحقيقاً لمستهدفات مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار «100 مليون صحة»، وتماشياً مع رؤية مصر 2030.

ونوه المتحدث الرسمي إلى زيادة عدد مراكز الفحص السمعي للأطفال بدءاً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوماً إلى 3825 وحدة صحية في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني لا يعني الإصابة بضعف السمع، وإنما يشير إلى حاجته لفحوصات متقدمة في مراكز الإحالة التابعة للمبادرة.

وأضاف أنه تم تدريب أطقم التمريض على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، وتدريب مدخلي البيانات لتسجيل بيانات حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بهدف إنشاء ملف صحي كامل للطفل وإدراج خانة الفحص السمعي في شهادات الميلاد.

وتستقبل الوزارة استفسارات المواطنين بشأن المبادرة عبر الخط الساخن الرئيسي 105 والخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».

وزارة الصحة والسكان خدمات الفحص السمعي مبادرة رئيس الجمهورية علاج ضعف وفقدان السمع الأطفال حديثي الولادة الأجهزة والمستلزمات حديثي الولادة

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