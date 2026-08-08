نائب وزير الصحة تبحث سبل التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وإكسبيرتيز فرانس

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة إكسبيرتيز فرانس، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لبحث سبل التعاون المشترك بهدف تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، لا سيما للنساء والأطفال.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة مستجدات التعاون واستعراض ما تم إنجازه في المشروعات السابقة، إلى جانب مناقشة الجوانب التمويلية وآليات تقديم الدعم الفني والتنسيق المشترك بين الجانبين.

برامج تدريب الكوادر الطبية

كما شملت المناقشات التعاون في بناء القدرات من خلال برامج تدريب الكوادر الطبية وهيئات التمريض، واستعراض تجربة القبالة المصرية وسبل التوسع في إعداد وتأهيل القابلات بما يدعم خدمات صحة الأم والطفل.

وتطرق الاجتماع إلى تنفيذ أنشطة توعوية وإعلامية ومجتمعية تركز على القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها الحد من زواج الأطفال، وتطوير البنية التحتية لوحدات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز التعاون مع الخبراء والشركاء لضمان التكامل في تنفيذ أنشطة المشروع.

واتفق الجانبان على أهمية إعداد خط أساس موحد لقياس مؤشرات الأداء ورصد معدلات التقدم، بما يدعم التخطيط السليم وتقييم النتائج وقياس الأثر وفق أفضل الممارسات الدولية.