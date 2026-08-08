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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رقم 6.. نقاط قوة وضعف محترف فرنسي سوبر مرشح لـ الأهلي

شعار الأهلي
شعار الأهلي
عمرو مصطفى

يبرز اسم جوردان مينديز كوريا، لاعب وسط نادي روديز الفرنسي،كأحد الأسماء المعروضة للانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وينتظر القرار النهائي من المغربي الحسين عموتة مدرب القلعة الحمراء. 

ويبلغ جوردان مينديز كوريا من العمر 22 عامًا، حيث ولد في 7 مارس 2004، ويحمل الجنسية الفرنسية، وينحدر من أصول كاب فيردية، ويلعب حاليًا ضمن صفوف روديز الفرنسي، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

معلومات عن جوردان مينديز كوريا

- الاسم: جوردان مينديز كوريا

- تاريخ الميلاد: 7 مارس 2004

- العمر: 22 عامًا

- الجنسية: فرنسي

- الأصول: كاب فيردية

- النادي: روديز الفرنسي

- المركز: لاعب وسط ارتكاز – رقم 6

- القدم المفضلة: اليمنى

- المسابقة: الدوري الفرنسي الدرجة الثانية

- الموسم: 2025/2026

- إجمالي دقائق اللعب: 2695 دقيقة

مركز جوردان مينديز كوريا وأسلوب لعبه

يشغل جوردان مينديز كوريا مركز لاعب الوسط الارتكاز، إلا أن طريقة أدائه تجعله أقرب إلى نموذج لاعب الوسط الديناميكي أو الـBox-to-Box، وليس لاعب الارتكاز التقليدي الذي يقتصر دوره على التمركز أمام خط الدفاع.

ويمتلك اللاعب القدرة على التحرك في أكثر من منطقة داخل الملعب، والمشاركة في عملية بناء اللعب، إلى جانب أداء أدواره الدفاعية والضغط على المنافس والمساهمة في استعادة الكرة.

ويُظهر مينديز كوريا بروفايل متوازنًا إلى حد كبير، إذ يستطيع التأثير دفاعيًا وهجوميًا، مع أفضلية واضحة في الجوانب الدفاعية والفاعلية أثناء امتلاك الكرة.

الفعالية.. السلاح الأبرز لجوردان مينديز كوريا

تُعد الفعالية واحدة من أبرز نقاط القوة في أداء جوردان مينديز كوريا، إذ يمتلك قدرة جيدة على التعامل مع الكرة واتخاذ القرارات المناسبة خلال فترات الاستحواذ.

ولا يعتمد اللاعب على كثرة اللمسات أو التحركات العشوائية، وإنما يحاول تحقيق أكبر استفادة ممكنة من كل كرة تصل إليه، سواء من خلال التمرير أو التحرك أو اختيار القرار المناسب لاستمرار الهجمة.

وتمنحه هذه الخاصية قيمة كبيرة في وسط الملعب، خاصة في المباريات التي يحتاج خلالها الفريق إلى لاعب قادر على الحفاظ على الاستحواذ وعدم فقدان الكرة بسهولة.

التقدم بالكرة وكسر الخطوط

من الجوانب المهمة في بروفايل جوردان مينديز كوريا أيضًا قدرته على التقدم بالكرة، سواء من خلال حمل الكرة والانطلاق بها لمسافات جيدة أو عبر تمريرات تساعد على نقل اللعب إلى مناطق متقدمة.

ويمثل هذا الأمر أهمية كبيرة بالنسبة للاعب وسط الارتكاز، خاصة خلال عملية الخروج بالكرة من الخلف والتحول من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية.

كما يستطيع مينديز كوريا المساهمة في ربط الخطوط، وهو ما يجعله لاعبًا مفيدًا في عملية بناء الهجمات، خاصة عندما يتراجع لاستلام الكرة من المدافعين ثم يحاول نقلها إلى الخطوط الأمامية.

القدرات الدفاعية لجوردان مينديز كوريا

على المستوى الدفاعي، يمتلك اللاعب الفرنسي أرقامًا جيدة تعكس قدرته على القيام بالأدوار المطلوبة منه في وسط الملعب.

ويظهر مينديز كوريا شخصية قوية في الضغط والالتحامات ومحاولات افتكاك الكرة، كما يتمتع بقدرة جيدة على الدخول في المواجهات الثنائية ومحاولة إيقاف هجمات المنافس قبل وصولها إلى المناطق الخطرة.

ولا تقتصر مساهمته الدفاعية على الالتحامات فقط، إذ يمتلك أيضًا مستوى جيدًا في الدفاع الذكي، من خلال التمركز المناسب وقراءة تحركات المنافس وإغلاق المساحات المتاحة أمامه.

وتساعده هذه القدرات على التدخل في التوقيت المناسب، كما تمنحه فرصة أكبر للمساهمة في استعادة الكرة والبدء سريعًا في التحول الهجومي.

نقاط ضعف جوردان مينديز كوريا

رغم امتلاك جوردان مينديز كوريا عددًا من المميزات، فإن بروفايله لا يخلو من بعض الجوانب التي تحتاج إلى التطوير خلال الفترة المقبلة.

وتأتي جودة التمرير في مقدمة هذه الجوانب، إذ تبدو أقل قوة مقارنة ببقية عناصر أدائه، وهو ما قد يؤثر على قدرته في تنفيذ التمريرات الصعبة أو صناعة اللعب تحت ضغط المنافس بصورة مستمرة.

كما أن اللاعب لا يُصنف ضمن لاعبي الوسط أصحاب القدرة العالية على صناعة الفرص، إذ تبدو مساهمته في خلق الفرص لزملائه في المستوى المتوسط.

وهذا يؤكد أن دوره الأساسي ليس صناعة اللعب بالمعنى التقليدي، وإنما المشاركة في بناء الهجمة، وربط الخطوط، والحفاظ على نسق الاستحواذ ونقل الكرة إلى مناطق متقدمة.

هل جوردان مينديز كوريا لاعب هجومي؟

رغم قدرته على التقدم بالكرة والمشاركة في التحولات الهجومية، فإن الخطورة الهجومية داخل منطقة الجزاء ليست من أبرز نقاط قوة جوردان مينديز كوريا.

فاللاعب لا يعتمد بشكل أساسي على التواجد المستمر داخل منطقة الجزاء أو الوصول المتكرر إلى مناطق التسجيل، وإنما يأتي تأثيره الهجومي بشكل أكبر من خلال التحضير وبناء اللعب ونقل الكرة إلى الثلث الهجومي.

وبالتالي، فإن تقييم مينديز كوريا يجب ألا يرتبط بشكل أساسي بعدد الأهداف أو الفرص التي يصنعها، وإنما بقدرته على أداء أدوار لاعب الوسط المتكامل والمساهمة في استقرار الفريق خلال مراحل اللعب المختلفة.

التقييم الفني لجوردان مينديز كوريا

يمكن وصف جوردان مينديز كوريا بأنه لاعب وسط فرنسي شاب يمتلك بروفايل متوازنًا، مع أفضلية واضحة في الجانب الدفاعي والفاعلية أثناء الاستحواذ.

وتبرز قيمته في قدرته على القيام بأكثر من مهمة، بداية من الضغط واستعادة الكرة والالتحامات، مرورًا بالمساهمة في بناء اللعب والتقدم بالكرة، وصولًا إلى ربط الخطوط ودعم الفريق أثناء التحولات.

وفي المقابل، يحتاج اللاعب إلى تطوير جودة التمرير وصناعة الفرص والفاعلية الهجومية داخل مناطق الجزاء، من أجل الانتقال إلى مستوى أعلى وتحويل قدراته الحالية إلى تأثير أكبر على المستوى الهجومي.

وبالنظر إلى عمره وقدرته على اللعب في أكثر من دور داخل وسط الملعب، فإن جوردان مينديز كوريا يمثل نموذجًا للاعب الوسط الحديث الذي يعتمد على الديناميكية والتوازن والفاعلية أكثر من اعتماده على تخصصه في مهمة واحدة.

جوردان مينديز الأهلي فريق الأهلي الحسين عموتة الدوري المصري

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