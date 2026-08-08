التشكيل المتوقع .. موعد ودية تشيلسي وميلان استعدادا للموسم الجديد

يواجه فريق تشيلسي نظيره ميلان اليوم السبت على ملعب جيلورا بونغ كارنو في اطار البرنامج التحضيري للفريقين استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويواجه فريق تشيلسي نظيره وميلان اليو في تمام الساعة 3:00 عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع ان يخوض تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مايك بيندرز.

خط الدفاع: باليسترا، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، جوريل هاتو.

خط الوسط الدفاعي: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو.

خط الوسط الهجومي: إستيفاو ويليان، كول بالمر، ميخايلو مودريك.

خط الهجوم: جواو بيدرو.

بينما يخوض ميلان المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: لورينزو تورياني.

خط الدفاع: فيكايو توموري، ماتيو غابيا، ستراهينيا بافلوفيتش.

خط الوسط: صامويل تشوكويزي، يوسف فوفانا، يونس موسى، دافيدي بارتيساجي.

خط الوسط الهجومي: روبن لوفتوس-تشيك، مصطفى سيسيه.

خط الهجوم: فرانشيسكو كاماردا.