قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع .. موعد ودية تشيلسي وميلان استعدادا للموسم الجديد

تشيلسي
تشيلسي
ياسمين تيسير

يواجه فريق  تشيلسي نظيره ميلان اليوم السبت على ملعب جيلورا بونغ كارنو في اطار البرنامج التحضيري للفريقين استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويواجه فريق تشيلسي نظيره وميلان اليو  في تمام الساعة 3:00 عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع ان يخوض  تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مايك بيندرز.

خط الدفاع: باليسترا، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، جوريل هاتو.

خط الوسط الدفاعي: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو.

خط الوسط الهجومي: إستيفاو ويليان، كول بالمر، ميخايلو مودريك.

خط الهجوم: جواو بيدرو.

بينما يخوض ميلان المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: لورينزو تورياني.

خط الدفاع: فيكايو توموري، ماتيو غابيا، ستراهينيا بافلوفيتش.

خط الوسط: صامويل تشوكويزي، يوسف فوفانا، يونس موسى، دافيدي بارتيساجي.

خط الوسط الهجومي: روبن لوفتوس-تشيك، مصطفى سيسيه.

خط الهجوم: فرانشيسكو كاماردا.

تشيلسي ميلان وديه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

محمد صلاح

«احلف يا صلاح».. المحكمة تكشف الأثر القانوني في حالة عدم حضور اللاعب لأداء اليمين| مستند

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

ترشيحاتنا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

برشلونة

برشلونة في تحدٍ استثنائي بإيطاليا.. مباراتان و45 دقيقة تكسران قواعد كرة القدم

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد