مهاجم بلجيكا أمام 3 وجهات محتملة.. هل ينتقل لوكاكو إلى الدوري السعودي؟

يترقب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نابولي الإيطالي حسم مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل غموض موقفه مع النادي الإيطالي ووجود أكثر من خيار أمامه من بينها الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ويجد المهاجم البلجيكي نفسه أمام مرحلة جديدة في مسيرته بعدما دخل عامه الأخير في عقده مع نابولي وسط تقارير تشير إلى أن النادي الإيطالي أصبح منفتحًا على فكرة رحيله حال وصول عرض مالي مناسب.

ومع دخول أكثر من نادٍ على خط المنافسة بات الدوري السعودي أحد أبرز الخيارات المطروحة أمام لوكاكو إلى جانب الدوري التركي والدوري الأمريكي في الوقت الذي لم يُغلق فيه اللاعب الباب أمام إمكانية الاستمرار مع نابولي.

لماذا أصبح لوكاكو قريبًا من الرحيل عن نابولي؟

ويمتلك لوكاكو البالغ من العمر 33 عامًا عامًا أخيرًا في عقده مع نابولي إلا أن مستقبله أصبح محل نقاش داخل النادي خصوصًا بعد تراجع مردوده خلال موسم 2025-2026 مقارنة بالتوقعات المنتظرة من مهاجم يمتلك خبرة كبيرة في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية.

وترى إدارة نابولي أن استمرار اللاعب ليس أمرًا محسومًا خاصة في ظل وجود فرصة لتحقيق استفادة مالية من بيعه خلال فترة الانتقالات الحالية بدلًا من الانتظار حتى نهاية عقده.

وبحسب التقارير الإيطالية فإن نابولي قد يكون مستعدًا للاستماع إلى العروض المقدمة للمهاجم البلجيكي مع إمكانية قبول عرض في حدود 10 ملايين يورو وهو رقم يجعل انتقال اللاعب إلى نادٍ جديد أمرًا قابلًا للتحقق إذا تم الاتفاق على الشروط الشخصية والتعاقدية.

الدوري السعودي يدخل سباق لوكاكو

ويبرز الدوري السعودي كأحد الخيارات المهمة أمام لوكاكو في المرحلة الحالية بعدما ارتبط اسم المهاجم البلجيكي بإمكانية الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن.

وتبحث الأندية السعودية خلال السنوات الأخيرة عن أسماء كبيرة تمتلك خبرة على أعلى مستوى وهو ما يجعل لوكاكو هدفًا منطقيًا في ظل سجله الطويل في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويمتلك اللاعب خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي والإيطالي كما سبق له ارتداء قمصان أندية كبيرة مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وهو ما يجعله قادرًا على تقديم إضافة فنية وتسويقية لأي فريق ينجح في التعاقد معه.

لكن حتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي بين لوكاكو وأحد أندية الدوري السعودي بينما لا تزال الاتصالات والعروض المحتملة في مرحلة الدراسة.

فنربخشة يعيد فتح الباب أمام المهاجم البلجيكي

وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى السعودية عاد اسم لوكاكو للظهور بقوة في الدوري التركي وتحديدًا مع فنربخشة وكشفت تقارير إعلامية تركية عن عرض اللاعب مرة أخرى على إدارة النادي في ظل بحث فنربخشة عن تدعيم خطه الهجومي بعنصر يمتلك خبرة كبيرة.

ووفقًا لما نقله مراسل «TRT Spor» دوروك تيجيمر فإن لوكاكو عُرض على النادي التركي إلا أن الأمر لم يتحول حتى الآن إلى مفاوضات رسمية مع نابولي أو ممثلي اللاعب.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها اسم لوكاكو داخل حسابات فنربخشة إذ سبق طرح فكرة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كما تردد أن اللاعب عُرض على النادي التركي مرة أخرى خلال الأسابيع الماضية إلا أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ حتى الآن.

أتلانتا يونايتد.. خيار أمريكي على الطاولة

ولا يقتصر مستقبل لوكاكو على تركيا والسعودية إذ ارتبط اسم المهاجم البلجيكي خلال الأيام الماضية بإمكانية الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وظهر أتلانتا يونايتد ضمن الأندية التي ارتبطت بالحصول على خدمات اللاعب في ظل رغبة النادي الأمريكي في إضافة مهاجم صاحب اسم وخبرة دولية إلى قائمته.

ويمثل الدوري الأمريكي خيارًا مختلفًا بالنسبة إلى لوكاكو خصوصًا أن اللاعب وصل إلى مرحلة متقدمة من مسيرته وقد يبحث عن تجربة جديدة خارج أجواء المنافسة الأوروبية.

لكن حتى الآن يبدو أن المنافسة الحقيقية على توقيعه قد تنحصر بين عدة خيارات من بينها السعودية وتركيا في انتظار معرفة العرض الأكثر إقناعًا للاعب ولنابولي.

لوكاكو بين البقاء والرحيل

ورغم كل هذه التكهنات فإن رحيل لوكاكو عن نابولي لم يصبح قرارًا رسميًا حتى الآن فالمهاجم البلجيكي لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي الإيطالي كما أن الجهاز الفني لم يحسم بشكل نهائي موقفه من اللاعب.

لكن وجود عام واحد فقط في عقده إلى جانب إمكانية الحصول على مقابل مالي من بيعه هذا الصيف قد يدفع إدارة نابولي إلى دراسة العروض المقدمة بصورة أكثر جدية.

وفي المقابل سيكون على لوكاكو اتخاذ قرار مهم بشأن المرحلة المقبلة من مسيرته خاصة أنه لم يعد في بداية مشواره وبالتالي فإن اختياره للنادي الجديد سيكون مرتبطًا بالجانب الرياضي إلى جانب المقابل المالي وطبيعة المشروع الذي سيشارك فيه.

ماذا قدم لوكاكو في مسيرته؟

يمتلك لوكاكو واحدًا من أبرز السجلات التهديفية بين مهاجمي بلجيكا فهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده كما خاض تجارب طويلة مع عدد من أكبر الأندية الأوروبية.

وبدأ اللاعب مسيرته في بلجيكا قبل أن ينتقل إلى إنجلترا ويخوض تجارب مع أندية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون ثم انتقل إلى إيطاليا حيث تألق بقوة مع إنتر ميلان.

وكانت تجربته مع إنتر واحدة من أبرز محطات مسيرته بعدما لعب دورًا رئيسيًا في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي.

كما عاد إلى تشيلسي قبل أن ينتقل مجددًا إلى إيطاليا ويخوض تجربة مع روما ثم استقر في نابولي.

وتمنح هذه الخبرات لوكاكو أفضلية كبيرة عند التفاوض مع الأندية الراغبة في ضمه فهو لاعب يعرف جيدًا أجواء المنافسة تحت الضغط وسبق له التعامل مع أكبر البطولات الأوروبية.

هل يناسب لوكاكو الدوري السعودي؟

من الناحية الفنية قد يكون لوكاكو أحد الأسماء المناسبة للدوري السعودي خاصة في ظل طبيعة المنافسة التي تحتاج إلى مهاجم قوي بدنيًا وقادر على التعامل مع الكرات داخل منطقة الجزاء.

كما أن خبرته الطويلة تمنحه القدرة على مساعدة اللاعبين الأصغر سنًا داخل الفريق إلى جانب القيمة الجماهيرية والإعلامية التي يمكن أن يضيفها وجود لاعب بحجمه إلى دوري روشن.

وفي المقابل سيكون التحدي أمام لوكاكو هو إثبات قدرته على استعادة أفضل مستوياته الفنية والبدنية خصوصًا بعد موسم لم يقدم خلاله المستوى الفردي المنتظر منه بصورة كاملة.