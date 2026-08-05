بين الدوري السعودي والتركي.. انتقال صلاح يثير تساؤلات حول أفضل محطة لنهاية المشوار

أشعل انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي موجة واسعة من الجدل بين النقاد والجماهير، الذين انقسموا حول مدى ملاءمة هذه الخطوة لواحد من أبرز لاعبي العالم في السنوات الأخيرة. وبين من اعتبرها تجربة جديدة تحمل تحديات مختلفة، ومن رأى أنها لا تعكس المكانة التي وصل إليها قائد المنتخب المصري، تصاعدت المقارنات بين قوة الدوري التركي والدوري السعودي، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدها الأخير باستقطاب نخبة من نجوم كرة القدم العالمية.

وفي هذا الإطار، أكد الناقد الرياضي إسلام محمد أن الدوري السعودي يتفوق حاليًا من الناحية الفنية والتنافسية على الدوري التركي، معتبرًا أن صلاح كان يستحق إنهاء مسيرته في بطولة أكثر قوة، سواء من خلال خوض تجربة في دوري روشن السعودي أو العودة إلى الدوري الإيطالي، مستندًا إلى ما حققه اللاعب من إنجازات كبيرة خلال مسيرته الاحترافية.

الدوري السعودي أفضل.. ناقد رياضي يعلق على انتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي



أكد الناقد الرياضي إسلام محمد أن النجم المصري محمد صلاح يستحق أن يختتم مشواره في بطولة أقوى فنيًا، موضحًا أن الدوري السعودي يتفوق من وجهة نظره على الدوري التركي من حيث قوة المنافسة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن انتقال صلاح إلى طرابزون سبور يمثل بالنسبة له مفاجأة، موضحًا أنه لم يكن يتمنى أن تكون نهاية مسيرة النجم المصري في الدوري التركي، رغم احترامه للبطولة والمنافسة الموجودة بها.

وأضاف: «أنا مكنتش أتمنى إن صلاح يختم مسيرته في الدوري التركي»، مشيرًا إلى أن طرابزون سبور، رغم مشاركته في الدوري الأوروبي، لا يمتلك نفس الحضور المستمر في دوري أبطال أوروبا الذي تتمتع به أندية مثل بشكتاش وجالطة سراي.

وأوضح أنه إذا كان صلاح يرغب في إنهاء مسيرته بعيدًا عن الدوري الإنجليزي، فإنه كان يفضل انتقاله إلى الدوري السعودي، معتبرًا أن المنافسة هناك أقوى من الدوري التركي في الوقت الحالي.

بطولة أكبر

وتابع أن صلاح كان يمكن أن يختار أيضًا الدوري الإيطالي، مؤكدًا أن مستواه وما قدمه طوال السنوات الماضية كان يؤهله لإنهاء مسيرته في بطولة أكبر من وجهة نظره.

واجتاز النجم المصري محمد صلاح الفحص الطبي بنجاح، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان صلاح قد وصل إلى مدينة إسطنبول على متن طائرة خاصة، حيث ظهر مرتديًا قميص طرابزون سبور عقب الاتفاق النهائي مع إدارة النادي، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بالصفقة.