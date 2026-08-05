تعليق غير متوقع من شقيقة محمد صلاح بعد انتقاله لطرابزون سبور

تفاعلت رباب صلاح، شقيقة النجم المصري محمد صلاح، مع خبر انتقال شقيقها إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، وذلك من خلال منشور عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت رباب صلاح في رسالتها: "طيب أنا بقالي فترة كنت مقاطعة المسلسلات التركي.. شكلي هرجع لها تاني"، في تعليق ساخر لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها، بالتزامن مع اقتراب الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ووصل محمد صلاح إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة، حيث ظهر مرتديًا قميص طرابزون سبور عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي، في انتظار الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى الفريق.

ومن داخل الطائرة، وجه صلاح رسالة إلى جماهير النادي التركي، قال فيها: "طرابزون في كل مكان"، في إشارة إلى حماسه لخوض التجربة الجديدة وترحيبه بالمرحلة المقبلة في مسيرته الكروية.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح، بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة اليوم الأربعاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المنتظر أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية وخضوع اللاعب للفحص الطبي، قبل تقديمه رسميًا لاعبًا جديدًا في صفوف طرابزون سبور.