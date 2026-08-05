سفير تركيا بالقاهرة يهنئ محمد صلاح بعد انضمامه إلى طرابزون سبور: مبروك للنجم المصري

حرص سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، على تهنئة اللاعب المصري محمد صلاح، بعد انضمامه رسميًا إلى نادي طرابزون سبور التركي في صفقة انتقال حر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

ونشر السفير صورة للفرعون المصري ووجه له رسالة معربًا خلالها عن سعادته بالصفقة، قائلًا: “مبروك لمحمد صلاح.. مبروك لنادي طرابزون سبور".

وذهب النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، إلى مستشفى أجيبادم ماسلاك في إسطنبول، للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة قبل استكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي.

ويأتي دخول قائد منتخب مصر إلى المستشفى بعد وصوله إلى تركيا مباشرة، حيث يحظى باستقبال جماهيري كبير، في ظل اقتراب الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المنتظر أن ينهي صلاح الفحوصات الطبية، قبل توقيع عقود انتقاله رسميًا إلى طرابزون سبور، على أن يقدم النادي لاعبه الجديد في مراسم خاصة خلال الساعات المقبلة.

وكان صلاح وصل إلى تركيا وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، بعدما أنهى رحلته التاريخية مع ليفربول، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية مع النادي التركي.

