بموسيقى "أرطغرل والحفرة".. عمرو ياسين يمازح الجمهور بعد انتقال محمد صلاح لـ طرابزون

أثار السيناريست عمرو محمود ياسين ، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليق ساخر على الحماس الكبير الذي أبدته بعض السيدات تجاه انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي.

وكتب عمرو محمود ياسين ، عبر حسابه على «فيسبوك»: «في حاجة محيراني ليه أغلب ستات مصر متحمسين لانتقاله لطرابزون التركي؟.. خايف ليكون السبب اللي في بالي.. وأنا بقرأ بوستاتهم وتعليقاتهم سامع في الخلفية مزيكة أرطغرل ومسلسل الحفرة.. البوست هزار ماحدش ياخده جد».



وحظي النجم المصري محمد صلاح باستقبال جماهيري حافل فور وصوله إلى مطار إسطنبول، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف نادي طرابزون سبور.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة احتشاد المئات من جماهير طرابزون سبور في محيط المطار لاستقبال صلاح، قبل أن يتفاعل اللاعب معهم ويقود الهتافات وسط أجواء احتفالية، في مشهد عكس الحماس الكبير لانضمامه إلى الفريق.

ويأتي هذا الاستقبال بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لانضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور، في واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، وسط ترقب جماهير النادي للإعلان الرسمي عن الصفقة.

ووصل النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، إلى مدينة إسطنبول، تمهيدا لاستكمال الخطوات الأخيرة الخاصة بانضمامه إلى نادي طرابزون سبور التركي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

كان طرابزون سبور قد كشف في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات رسمية مع قائد منتخب مصر، وفقًا للوائح الإفصاح المعمول بها للأندية المدرجة في البورصة التركية، قبل وصول اللاعب إلى تركيا لاستكمال إجراءات انتقاله.