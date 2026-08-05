قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يقفز بقوة محليا وعالميا.. الأسواق تترقب كلمة الحسم من بيانات الوظائف الأمريكية
«ملك في كل مكان».. كاف يحتفي بمحمد صلاح بعد انتقاله إلى طرابزون سبور
متحدث التعليم : مناهج البكالوريا جاهزة .. وهناك مواعيد وآليات محددة لإعلانها
عبدالرحمن السيد مناصر غزة.. طبيب مصري يتحول لنجم سياسة لامع ومرشح للشيوخ الأمريكي
رئيس الوزراء يستعرض مقترحاً لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
تخفيضات تصل إلى 60%.. اتحاد الغرف التجارية يكشف ضوابط الأوكازيون الصيفي 2026
لدعم رؤية مصر 2030.. خطة مشتركة بين الإنتاج الحربي والصحة لتطوير الرعاية الطبية| صور
فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي
محمد صلاح يقود هتافات جماهير طرابزون سبور فور وصوله إلى إسطنبول
محمد صلاح يخضع للفحص الطبي مع طرابزون سبور "فيديو"
خالد الغندور: استقدام حكام أجانب لكل مباريات المنافسة على الدوري أسهل من الاعتراض على التحكيم
احتفالًا بانتقال صلاح.. رقص وفرحة من كوكسال بابا بقميص منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبدالرحمن السيد مناصر غزة.. طبيب مصري يتحول لنجم سياسة لامع ومرشح للشيوخ الأمريكي

عبدالرحمن السيد
عبدالرحمن السيد
محمد على

صار الطبيب الأمريكي من أصل مصري، عبد الرحمن السيد، حديث وسائل الإعلام الأمريكية، خاصة وإنه تحول إلى نجم سياسي لامع.

أصبح الشاب من أبرز الوجوه الصاعدة ضمن التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

ما كان سبب تحول عبد الرحمن السيد، أنه فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشحه لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيجان.

بدايات الطبيب المصري

لم يولد السيد في مصر عام 1985، بل ولد في روتشستر هيلز، إحدى ضواحي ديترويت بولاية ميشيجان.

وولد السيد لأبوين هاجرا من مصر، وتخرّج في جامعة ميشيجان، ثم حصل على شهادة في الطب من جامعة كولومبيا فالدكتوراه من جامعة أكسفورد.

 

لفته للأنظار

برز اسمه في ميشيجان بعد تعيينه مديرا للصحة في مدينة ديترويت، حيث قاد عملية إعادة بناء وزارة الصحة عقب خصخصتها أثناء فترة إفلاس المدينة، ليصبح آنذاك أصغر مسئول صحي في مدينة أمريكية كبرى.

بعد ذلك وفي عام 2018، دخل الانتخابات التمهيدية للفوز بترشيح الحزب لمنصب حاكم ميشيجان، غير أنه خسر أمام جريتشن ويتمر، لكنه تمكن من التعريف بنفسه، لا سيما لدى الجناح التقدمي واليساري للديمقراطيين.

ولم يكن السيد يخطط لخوض السباق نحو مجلس الشيوخ، غير أن قرارات ترامب العام الماضي بتجميد التمويل الفيدرالي لمراكز وبرامج صحية في أنحاء البلاد، بينها ميشيجان، كانت الدافع الرئيس له لخوض الانتخابات.

وخاض السيد كمرشح تقدمي منافسة شرسة ضد النائبة هايلي ستيفنز لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في نوفمبر المقبل.

فوزه أمام خصومين مدعومين خارجيًا

في هذا السياق، قالت  شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن السيد تغلب على حملة تمويل خارجية ضخمة بلغت نحو 65 مليون دولار، وعلى دعم المؤسسة السياسية التي كانت قد التفت حول ستيفنز .

وتعد هذه الولاية المتأرجحة حاسمة لآمال الحزب في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

 ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية 

طوال  حملته الانتخابية، أكد السيد أن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والسكن وتراجع القدرة الشرائية ليست مشكلات منفصلة، وإنما نتائج مباشرة لخيارات سياسية واقتصادية.

ضد الاحتلال

وعلى الصعيد الخارجي، وصف ممارسات إسرائيل في قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية" و"الفصل العنصري"، مؤكدا دعمه للحقوق السياسية والإنسانية المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين.

كما شدد على أن مسئوليته، بصفته عضوا محتملا في مجلس الشيوخ، تتمثل في تحديد كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، داعيا إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية غير المشروطة لإسرائيل.

وحظى السيد بدعم شخصيات بارزة، من بينها السيناتوران بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، وعضوة مجلس النواب أوكاسيو كورتيز.

لإبادة الجماعية للفلسطينيين والإسرائيليين أمريكا عبدالرحمن السيد طبيب مصري مصري أمريكي مصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

السعودية تؤكد رفضها للاعتداءات الإسرائيلية وتدعو المجتمع الدولي للتحرك

المسجد الأقصى

تركيا ترفض جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. تفاصيل

صورة ارشيفية

وزيرة الخارجية الفلسطينية تدعو إلى خطة إنقاذ لحماية القدس المحتلة

بالصور

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟.. سمير كوبرا يكشف الأسباب وطرق التخلص منها بأمان

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟.. خبير تغذية يحسم الجدل

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس .. 8 علامات تكشف ضعف الدورة الدموية

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد