الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل 4 أشخاص على حدوده الشمالية

أحبط حرس الحدود الأردني، اليوم الأربعاء، محاولة تسلل أربعة أشخاص إلى أراضي البلاد، بعد محاولتهم اجتياز الحدود الشمالية بطريقة غير مشروعة.



وأوضح حرس الحدود، في بيان، أن قواته رصدت المتسللين، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

يذكر أن السلطات الأردنية تعلن بين الفترة والأخرى القبض على متسللين لأراضي البلاد بطرق غير قانونية.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل تكرس احتلالها غير الشرعي للقدس الشرقية من خلال بناء المستوطنات وضم الأراضي ومصادرة الممتلكات والتضييق على المقدسيين، وفصل القدس عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة؛ تنفيذًا لمخطط يستهدف هوية المدينة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها.

وأكد الصفدي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب حول القدس بالعاصمة الأردنية عمان، أن السياسات الإسرائيلية الاستفزازية تستهدف المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف عبر اعتداءات ممنهجة وغير مسبوقة تزداد كمًا ونوعًا، وتتسم بـ"غطرسة رعناء"، في محاولة لتقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، مشددًا على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأضاف "أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ إجراءاتها غير الشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة تستهدف تكريس الاحتلال في الضفة الغربية، وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلًا لتحقيق السلام العادل".

وتابع "أن هذه السياسات تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأميركي الرامية إلى تحقيق الاستقرار في القطاع".